Cádiz celebrará el Día Mundial del Galeón con una muestra de mantones de Manila y música

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el teniente de alcalde de Cádiz, en la presentación del Día del Galeón. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha presentado este miércoles el programa 'El Galeón de Manila: puente entre culturas', una serie de actividades con las que el 8 y 9 de octubre se conmemorará el Día Mundial del Galeón y que contempla entre sus propuestas actuaciones musicales y una muestras de mantones de Manila.

Esta efeméride, que se desarrollará en la capital gaditana, está organizada por la Asociación Hespérides y por el Ayuntamiento de Cádiz, y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz, la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía, entre otras entidades.

En la presentación este miércoles han intervenido también la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el teniente de alcalde de Cádiz y presidente de la Casa de Iberoamérica, Pablo Otero, e Inmaculada Gavira, delegada en Cádiz de la Asociación Hespérides. Asimismo, ha estado presente, en representación de la Fundación Cajasol, Alba Recuenco.

El Galeón de Manila unió, entre los siglos XVI y XIX, el puerto de Cádiz con Veracruz y Acapulco, en México, y con Manila, en Filipinas.

Actuó como eslabón fundamental de una ruta que conectaba tres continentes --Europa, América y Asia--, y se consagró como la ruta marítima más larga en duración y en recorrido de toda la historia de la navegación.

Fue la Unesco la institución que proclamó en 2009 el 8 de octubre como Día del Galeón y propuso que este aniversario se celebrara principalmente en Cádiz como representante de España. Los otros dos países que participan simultáneamente en la conmemoración del 8 de octubre son México y Filipinas, al ser las otras naciones vinculadas a la histórica ruta del Galeón de Manila, una ruta de intercambio no sólo comercial, sino también cultural.

Los eventos que se han diseñado para honrar dicho día este año 2026 incluyen, como novedades, una exposición dedicada al mantón de Manila, compuesta por fondos de la Fundación Perraut, que podrá visitarse en la Casa de Iberoamérica desde el 8 de octubre hasta el día 9 de enero de 2027.

Asimismo, el otro hilo temático en el que Hespérides se ha querido centrar en esta ocasión es la música. Para ello, la Real Capilla del Pópulo ha creado un repertorio especial con música de la época y de los territorios que formaban el itinerario del Galeón de Manila.

Dicho concierto, que tendrá lugar el 8 de octubre a las 19,00 horas en la Fundación Cajasol, se ha titulado como 'El Galeón de Manila: sones que nos unen'. De igual manera, formará parte de las propuestas para el día 8 una conferencia a cargo de la doctora Dolores Vargas.

La entrada a estas actividades será libre y gratuita, hasta completar aforo.

El 9 de octubre será el turno de la entrega de premios del II Concurso escolar de dibujo 'Del Atlántico al Pacífico: los galeones españoles', que se realizará en el Palacio Provincial de la Diputación. Se trata de un certamen abierto a escolares de toda Andalucía, que estén cursando segundo o tercer ciclo de Educación Primaria, primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como al alumnado de necesidades educativas especiales.

Todas las personas intervinientes en la presentación de este miércoles han resaltado la importancia de implicar a los más pequeños en el Día Mundial del Galeón.

Mercedes Colombo ha expuesto que "nuestra historia y nuestro patrimonio no sólo hay que conservarlos, sino también conocerlos, divulgarlos y acercarlos a las distintas generaciones, especialmente a los más jóvenes".

Por su parte, Pablo Otero ha conectado la efeméride con los recientes actos desarrollados en Cádiz dentro de la iniciativa municipal 'Orgullos de nuestra historia', que precisamente este año ha tenido como eje el periodo conocido como emporio del orbe.

Cabe recordar que el siglo XVIII fue un ciclo dorado en la historia de Cádiz, por ser la etapa en la que se convirtió en el principal puerto marítimo de la monarquía española. La gestión del monopolio comercial con América mientras se acogió la Casa de la Contratación hizo de Cádiz, entonces, un centro de poder a nivel mundial.