Cádiz Suena reúne por primera vez a participantes de promociones anteriores con un reencuentro de 54 músicos

Vanesa Beltrán en la presentación de Cádiz Suena. - DIPUTACION DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado este jueves la décima edición de Cádiz Suena, un programa de la Diputación que se ha consolidado como una cita de referencia del verano cultural gaditano y que por primera vez reúne a participantes de promociones anteriores con un reencuentro de 54 músicos profesionales.

Según ha indicado la Diputación, la iniciativa ha hecho posible desde hace una década que estudiantes de cuerda, viento y percusión de los cuatro conservatorios profesionales de la provincia (Cádiz, Jerez, Algeciras y La Línea) convivan y perfeccionen su técnica durante algunos días intensivos, guiados por profesorado y músicos de prestigio.

Vanesa Beltrán, que estado acompañada por el coordinador de este profesorado, Francisco Lobo, y por la directora de la Fundación Provincial de Cultura, María Dolores Román, ha explicado que a lo largo de todos estos años se han formado cientos de alumnos y alumnas gaditanos gracias a Cádiz Suena, y la mayoría de ellos continúa actualmente su trayectoria profesional.

La novedad de este año 2026 es que Cádiz Suena va a reunir, por primera vez, a alumnado de ediciones anteriores, concretamente a 54 músicos procedentes de toda la provincia, motivo por el cual la edición actual se ha titulado 'Reencuentro'. De esta forma, podrán conocerse entre ellos, saber de sus respectivas carreras profesionales y tejer redes de contactos, al igual que retomar la relación con sus profesores.

La orquesta sinfónica resultante de esta unión trabajará de manera intensiva en ensayos por secciones y de orquesta completa en el Teatro Municipal 'José Toro Doblas' de Prado del Rey los días 10 y 11 de septiembre. Posteriormente, ofrecerán el resultado de este trabajo conjunto en un concierto de clausura, abierto al público, que tendrá lugar el 12 de septiembre en el Teatro Municipal 'Pedro Muñoz Seca' de El Puerto de Santa María, con un repertorio que conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Falla y el bicentenario de la muerte de Beethoven.

Esta formación de excelencia está impartida por un equipo docente especializado dirigido por Francisco Lobo como coordinador. La orquesta que actuará el 12 de septiembre en El Puerto, tras ensayar en Prado del Rey los días previos, estará dirigida por José Ramón Hernández.