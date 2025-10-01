El Castillo de Castellar (Cádiz) acoge este fin de semana la tercera edición del Festival Open Arts

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, acompañada por el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y la concejala de Cultura, Tamara Trujillo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El castillo de Castellar de la Frontera (Cádiz) acogerá los días 4 y 5 de octubre la tercera edición del Festival Open Arts, un escaparate para la cultura hecha por personas vinculadas al municipio y "una oportunidad única" para conocer, por dentro y por fuera, una de las últimas fortalezas habitadas de la península ibérica.

En una nota, la Diputación de Cádiz ha recordado que colabora un año más con el Ayuntamiento en esta iniciativa, de la que es responsable la Delegación de Cultura del consistorio de Castellar.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, ha participado en la presentación del evento acompañada por el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y la concejala de Cultura, Tamara Trujillo.

Vanesa Beltrán ha animado a los visitantes a acercarse a Castellar para vivir "uno de los fines de semana más vibrantes del año a nivel cultural". Y es que en Open Arts no sólo se podrá disfrutar de una muestra multidisciplinar de la cultura vinculada al municipio, sino que "también habrá tiempo para saborear su gastronomía y explorar sus paisajes".

Por todo ello, la diputada ha garantizado el respaldo de la Diputación a este tipo de iniciativas que dinamizan durante todo el año las localidades gaditanas.

En ese sentido, el alcalde ha remarcado "el esfuerzo" que se hace desde el Ayuntamiento por mantener una programación cultural "estable y de calidad todos los meses del año".

Respecto a esta tercera edición de Open Arts, que llega "con ambición de permanencia y continuidad", ha explicado que se ha diseñado un programa "con una ingente cantidad de actividades para todos los públicos", que van desde las exposiciones de arte a talleres, muestras de artesanía, conciertos o espectáculos circenses.

Adrián Vaca ha destacado que serán 17 los artistas participantes que mostrarán su arte en el Castillo, incluyendo algunas viviendas privadas que abren sus puertas a los visitantes "gracias a la generosidad e implicación de sus propietarios".

Allí se podrá ver trabajar a artesanos del oro y las joyas, otros que trabajan con piedras o acuarelas y también a los que transforman el corcho o las hojas de palma e incluso se dedican a la edición de vídeos con las nuevas tecnologías. También se ofrece al público una exposición con las obras ganadoras de las últimas ediciones del Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre del municipio.

El alcalde se ha referido al alcance turístico que tiene esta iniciativa, que será justamente una de las que el Ayuntamiento presente en la próxima edición de Fitur, y ha señalado que sirve para acercarse a "uno de los pueblos más bonitos de España", más aún porque ese fin de semana se celebrará en la localidad la asamblea regional de esta asociación nacional.

La programación del Festival Open Arts dará inicio el sábado por la mañana con la apertura de talleres y galerías. Habrá un taller infantil de pintura a cargo de Raquel Macías, una visita guiada teatralizada, un taller de toniza dirigido por Miguel de la Airosa y un concierto en la Plaza Salvador del artista algecireño Diego Valdivia a las 20,30 horas.

Ya el domingo, de nuevo se podrán visitar los talleres y galerías y se sucederán otras actividades como un concierto de Félix Slim, espectáculos callejeros de circo y malabares, entre otras.

Para facilitar los accesos al Castillo de Castellar, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de microbuses desde otros puntos de la localidad, con el fin de limitar el tráfico y ganar en comodidad.