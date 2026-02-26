La Cátedra de Memoria Histórica y Democrática en Cádiz convoca el primer premio de investigación 'Carlos Perales'

Archivo - CádizAlDía.- El Colegio de Ambientólogos organiza un ciclo de talleres sobre prevención ambiental en el ámbito local - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra externa de Memoria Histórica y Democrática, que impulsan la Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz, ha publicado las bases de la convocatoria de la primera edición del premio de investigación 'Carlos Perales'.

El premio tiene una dotación económica de 6.000 euros y el plazo de admisión de los trabajos concluye el 30 de abril, como ha informado la Diputación en una nota.

Promover la producción científica en torno a la Memoria Democrática, así como contribuir a su difusión y pedagogía, son objetivos esenciales de este premio al que puede optar cualquier persona que haya cumplido 18 años en la fecha límite de admisión de las investigaciones.

La obra tiene que ser original e inédita, con una extensión no inferior a 100 páginas ni superior a 300, con interlineado de espacio y medio y tipografía Times New Roman de 12 puntos. Las propuestas tendrán que dirigirse al correo dcmhd@uca.es, de la dirección de la Cátedra.

La nueva Cátedra estrena, con la difusión de este premio, su portal web corporativo. En este espacio se enlaza además con una de las iniciativas compartidas por Diputación y la UCA como es el portal donde se van alojando los expedientes digitalizados de personas represaliadas de la provincia, con el detalle de las causas, diligencias previas y juicios sumarísimos.

Diputación y Universidad de Cádiz se coordinan desde hace años en el desarrollo de diferentes iniciativas en el ámbito de la memoria democrática. Los cursos de verano de la UCA --con el respaldo económico de Diputación-- confirman esta colaboración.

Desde el presente año 2026 estas actividades se llevan a cabo en el marco de esta Cátedra externa, que confiere estabilidad a dichas iniciativas y asegura un estatus académico de relevancia.

El premio Carlos Perales inaugura las actividades de la Cátedra.

Diputación ha señalado sobre Carlos Perales que fue un precursor en el estudio y divulgación de la memoria democrática en la provincia de Cádiz.

Fue artífice técnico del primer Servicio de Memoria constituido en la Diputación en el año 2007, con el objetivo de asistir a las entidades locales en la aplicación de los postulados de la primera ley estatal aprobada para reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Su mediación fue "clave" para afrontar las primeras exhumaciones de fosas emprendidas en la provincia de Cádiz. Además, fue director de servicios como el de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional.