El Centro Asociado de la UNED en Cádiz celebra el miércoles una jornada de puertas abiertas

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asociado de la UNED en Cádiz, que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, organiza el próximo miércoles 24 de septiembre una jornada de puertas abiertas e informativa. Será a las 18,00 horas en su sede de la plaza de San Antonio en la capital, organizadas por el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).

Las jornadas van dirigidas a todas aquellas personas que deseen información sobre aspectos generales de la universidad, tales como su amplia oferta académica, su metodología de estudio y de tutorías, además de todos los servicios que ofrece, ha detallado la Diputación en una nota.

También está prevista la celebración de cursos gratuitos dirigidos al nuevo alumnado los días 29 de septiembre y 1 de octubre, con el objetivo de dar a conocer aspectos tan fundamentales como preparar una asignatura en la UNED, el uso de plataformas y búsqueda de información, taller de técnicas de estudio y cómo utilizar la biblioteca del Centro Asociado. Estos cursos se llevarán a cabo una vez concluidas las jornadas de puertas abiertas, en horario de tarde.

Según Diputación, el Centro Asociado de la UNED en Cádiz, mediante su oferta académica para el curso 2025-2026, "se consolida como una opción" para aquellas personas que deseen iniciar estudios universitarios o continuar su formación.

La UNED es una universidad pública sin nota de corte ni límite de plazas. En su metodología combina la enseñanza online y semipresencial. Además, los profesores del Centro Asociado graban sus tutorías, de manera que el alumnado pueda organizar su aprendizaje según sus necesidades personales, laborales o familiares.

Al mismo tiempo, el planificador de matrícula ayuda al estudiantado a elegir las asignaturas más adecuadas según su disponibilidad real de tiempo, optimizando de esta manera su rendimiento académico.

El plazo de matrícula está abierto hasta el 22 de octubre para los 30 grados que se ofertan. Este año, como novedad, se incorporan dos nuevos dobles grados, como son el de Derecho y Trabajo Social, así como Ciencias Políticas y Sociología. Además, la oferta académica se complementa con los 21 grados combinados disponibles en la UNED.

El Centro Asociado en Cádiz cuenta además con el Centro de Orientación y Empleo (COIE), que mediante cita previa atiende a la comunidad universitaria con acciones dirigidas a la elección y planificación de estudios y en el proceso de adaptación e integración académica.

Las diversas opciones y áreas de conocimiento que ofrece como universidad pública la UNED en Cádiz son Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingenierías, a las que se suman los estudios de Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años del 3 de julio al 22 de octubre, y los idiomas, inglés y francés del 8 de septiembre al 22 de octubre.

Por otro lado, el Centro Asociado de la UNED en Cádiz tiene prevista el 22 de octubre la conmemoración del IV Centenario de la defensa de Cádiz contra la flota anglo-holandesa (1625-2025), ofreciendo una vía para reflexionar sobre un acontecimiento "de gran trascendencia histórica".

La fallida invasión anglo-holandesa marcó "un hito" en la historia militar, política y social de la ciudad, "dejando una profunda huella en la memoria colectiva de Cádiz y en la proyección internacional de España en el siglo XVII", como se ha indicado.

El acto contará en su apertura con una conferencia inaugural a cargo del catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo, Manuel Bustos Rodríguez, tras la cual tendrá lugar un espacio de diálogo abierto y multidisciplinar en el que el especialista en Historia, Francisco Glicerio Conde Mora, y la experta en Arte, Mercedes Vega Pavón, analizarán el suceso desde diferentes perspectivas, a la vez que se fomenta la participación entre los asistentes tanto presenciales como online.

Esta actividad es gratuita, previa inscripción hasta completar aforo.