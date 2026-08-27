Cerca de 400 jugadores se darán cita el fin de semana en el IX Torneo 3x3 de Baloncesto en San Fernando (Cádiz)

Archivo - Pelota de baloncesto entrando en un aro. - CAIB - Archivo

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 deportistas de diferentes edades, categorías y modalidades se darán cita este fin de semana en el IX Torneo 3x3 de Baloncesto CBSFDO, que se celebra en la localidad gaditana de San Fernando desde este viernes.

Los partidos y las diversas actividades paralelas incluidas en la programación se desarrollarán hasta el domingo 30 de agosto en el Pabellón del Parque y en la pista exterior, situada junto al Auditorio del citado Parque Almirante Laulhé, ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

La cita está organizada por el Club de Baloncesto San Fernando y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento isleño.

Los 400 participantes han conformado 101 equipos con baloncestistas llegados de diversas zonas de Andalucía. Todos ellos se disputarán los premios en las categorías infantil masculino y femenino, cadete masculino y femenino, adaptado, premini mixto, mini masculino y femenino, junior masculino, sénior masculino y junior/sénior femenino.

La organización plantea este encuentro deportivo como "una fiesta" en torno a este deporte, que hace las veces de inicio de la temporada.

Para la Diputación, significa respaldar al deporte base y todos los valores de hábitos saludables y compañerismo asociados a la práctica deportiva, sin olvidar la incidencia positiva que este tipo de eventos deportivos tienen en otros sectores de la economía local, como el turismo, el comercio y la hostelería.

La programación arranca este viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas, con el Tiro Inaugural. Contará con la participación del ex jugador de la ACB, Raúl Pérez, que ofrecerá un microclínic sobre cómo realizar los tiros. A continuación, a las 19,00 horas, se celebrará un concurso de triples en la pista exterior del parque.

Las inscripciones para participar en este concurso pueden completarse allí mismo, media hora antes de que empiece, y están abiertas a cualquier persona interesada, sea o no del club.

El torneo como tal se desarrollará a lo largo del sábado 29 de agosto, a partir de las 9,30 horas en las siete pistas del Pabellón y el Auditorio. Al tiempo que se disputan los 213 partidos, habrá juegos y sorteos para animar la competición.

El evento deportivo se cerrará el domingo 30 de agosto, con una convivencia en la que, además de baloncesto, habrá actividades de animación y una degustación de paella.

Durante las tres jornadas habrá una barra con precios populares y otras sorpresas que la organización irá desvelando a lo largo del encuentro. La entrada como público es gratuita y está abierta a cualquier persona con ganas de disfrutar del baloncesto y echar un buen rato.