El chef Ale Alcántara participa en el 50 aniversario de la Escuela de Hostelería de la Diputación de Cádiz

CÁDIZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El chef Ale Alcántara ha participado en el 50 aniversario de la Escuela de Hostelería de la Diputación de Cádiz, coordinando un menú que se ha ofrecido a 35 comensales. El chef fue alumno de este centro hace 20 años, al cursar aquí en 2003 el ciclo formativo de grado superior de Restauración.

La experiencia entre Ale Alcántara y los aspirantes a profesionales de la restauración ha sido provechosa, según ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota en la que ha detallado que el pasado miércoles compartieron desayuno y vivencias, además de plantear el menú del día siguiente.

El afamado chef les expuso su trayectoria profesional, gestada en cocinas de Brasil y Londres, los negocios emprendidos en restaurantes como Bache San Pedro en Sevilla y Amarola en El Puerto de Santa María, así como su experiencia televisiva en diferentes programas como MasterChef en calidad de asesor gastronómico.

El jueves llegó el día de la resolución ante los fogones, de crear y convencer con un menú en el que se sucedían el patacón con crema de berenjena ahumada, el gazpachuelo de caballa marinada y granada, el huevo poché con patatas a la importancia y almejas a la marinera, la terrina de cordero, el bizcocho de té verde y el helado de yogur.

Más allá de las técnicas impartidas, Alcántara proporcionó consejo al alumnado, exponiendo que aunque se trabaja con presión "esto no quiere decir que no haya momentos alegres" y que no hay que cocinar "malhumorado" sino "con una sonrisa".

El director de la Escuela, Carlos Goicoechea, ha subrayado el valor de una institución académica "que lleva impartiendo formación de calidad durante 50 años ininterrumpidos", proporcionando "una base sólida" a profesionales que hoy destacan en cocinas de cientos de negocios hosteleros, pero también en la gestión de alojamientos turísticos o en los servicios de sala de reputados restaurantes.

Para el presente curso se ha diseñado un programa especial, concebido "para agradecer su dedicación a todos los que han sumado en la historia de esta Escuela".

La Escuela de Hostelería 'Institución Provincial Fernando Quiñones' está adscrita al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de Diputación de Cádiz. Su administración se regula a través de convenio establecido entre esta entidad y la Junta de Andalucía.

En su sede, localizada en el Edificio Europa del recinto interior de la Zona Franca de Cádiz, se forman cada curso 180 alumnos, que logran un alto nivel de inserción en el mercado laboral, distribuidos en cuatro ciclos, dos de Grado Medio en Cocina y Gastronomía, y en Servicios en Restauración y dos de Grado Superior en Dirección de Cocina y en Gestión de Alojamientos Turísticos.

Por las aulas, cocinas y talleres prácticos de la Escuela de Hostelería ha pasado un alumnado de más de 5.000 personas.