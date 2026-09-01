Los clubes de Cádiz de baloncesto de categoría nacional disputan la Copa Diputación como preparación de la temporada

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Baloncesto, Adolfo Magrañal, presentando un torneo de baloncesto preparatorio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ,

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Copa Diputación de Baloncesto 'Memorial Carlos Duque' volverá a disputarse este año y servirá de banco de pruebas de pretemporada para los clubes de la provincia de Cádiz de categoría nacional, tanto en la disciplina masculina como femenina, con una serie de partidos que se disputarán este mes de septiembre.

Los partidos se disputarán en diferentes sedes de la provincia, en concreto en Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San Fernando y Algeciras, ha apuntado la Diputación de Cádiz en una nota.

La presentación de estos encuentros ha tenido lugar en el Palacio Provincial, donde el vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Baloncesto, Adolfo Magrañal, han ofrecido detalles a los medios sobre el torneo.

La categoría masculina consta de dos divisiones, una a partido único, en el que el Algeciras, de segunda FEB, se enfrentará a un equipo de primera FEB, y otra en formato triangular de equipos de tercera FEB. La femenina contará con un partido único entre el Xerez CD Baloncesto, de segunda FEM, y el Baloncesto Sevilla Femenino, de primera FEM.

Esta cita se presenta tras una temporada 25/26 con buenos resultados deportivos para los clubes de la provincia, que han registrado dos ascensos.

Tanto el Xerez CD Baloncesto, que ha ascendido a la Liga FEM 2 y permite que la provincia vuelva a tener representación en categoría nacional, como el CB Algeciras, que subió a segunda FEB, preparan sus temporadas en sus nuevas categorías, para lo que el Memorial Carlos Duque constituye una oportunidad ideal.

"Este torneo sirve de preparación y también para rendir homenaje a una persona que fue referente en el baloncesto de la provincia", ha afirmado el vicepresidente segundo de la Diputación, quien ha añadido que "es importante" que la Diputación apoye este tipo de eventos, alabando además el trabajo que desarrolla la Federación Andaluza de Baloncesto.

En su opinión, el baloncesto de la provincia es "un referente por cómo se trabaja", para acto seguido desear suerte a los clubes participantes y elogiar el nivel del torneo, que permite ver competir a baloncestistas de categoría nacional.

Adolfo Magrañal ha trasladado su agradecimiento a la Diputación por mantener el apoyo a una cita que se ha consolidado en el calendario y que se trata de una de las variadas colaboraciones que mantienen ambas entidades a lo largo del año.

El delegado en Cádiz de la Federación Andaluza ha señalado que todos los fines de semana habrá partidos "de muchísimo nivel que harán disfrutar a los aficionados al baloncesto", y ha destacado la buena acogida que tiene esta disciplina en la provincia, con un número de inscripciones "muy alto" para "un arranque de temporada muy ilusionante".