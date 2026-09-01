Almeida acusa a Exteriores de "ocupación ilegal" y estudia acciones legales para recuperar la sede de Casa Árabe

1113389.1.260.149.20260901114942 Archivo - Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España de estar llevando a cabo una "ocupación ilegal" de Casa Árabe, coincidiendo con el día en el que vence el plazo dado por el Ayuntamiento para que la institución abandone el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre.

"En estos momentos, en nuestra opinión, se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores", ha trasladado el alcalde tras la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político.

Almeida ha sostenido además que Exteriores está "negando" la convocatoria del Consejo Rector, del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid, en el que se debe abordar "la necesidad de desalojar el edificio".

"Frente a los requerimientos de este Ayuntamiento, no hay respuesta alguna por parte del Ministerio. El Ministerio se está negando a convocar, porque tiene la mayoría de la potestad, el Consejo Rector de Casa Árabe", ha indicado.

"RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA"

Sobre el inmueble, el alcalde ha advertido de que existe "un riesgo cierto para la integridad física de las personas" por el estado del edificio y ha hecho "responsable directo" al departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares de cualquier accidente que pudiera producirse.

"Hago responsable directo de que se pueda producir cualquier accidente que pueda afectar a la integridad física de las personas al Ministerio de Asuntos Exteriores, que está jugando con la seguridad de las personas, con la seguridad de los trabajadores y con la seguridad de los visitantes de Casa Árabe", ha lanzado.

Almeida ha señalado que los problemas de mantenimiento del inmueble han derivado en "problemas y daños estructurales" y ha asegurado que "todo el mundo" puede ver que se han tenido que "colocar redes" para evitar la caída de elementos de aleros o cornisas a la calle o al recinto de Casa Árabe.

"Hay un peligro real del cual el Ministerio se está desentendiendo", ha sostenido el regidor, que ha insistido en que, una vez se desaloje Casa Árabe, el Ayuntamiento entrará "inmediatamente" a realizar "obras de reforma urgente y consolidación" para evitar esos riesgos.

El alcalde ha avanzado además que el Consistorio ejercerá "las acciones legales que sean oportunas" para conseguir que se convoque el Consejo Rector y poder recuperar la posesión del edificio.

"Nosotros vamos a ejercer las acciones legales que sean oportunas para conseguir que se proceda a la convocatoria de ese Consejo Rector y, por tanto, poder recuperar la posesión de Casa Árabe", ha señalado.

Almeida ha insistido en que lo "verdaderamente grave" es que el Ministerio y Albares se nieguen, según ha dicho, a convocar ese Consejo Rector, en el que se debería formalizar tanto "la salida de la Comunidad de Madrid" como el "desalojo" del edificio.

"Con esta acción lo que obliga al Ayuntamiento, en primer lugar, es a advertir que cualquier incidente que afecte a la integridad física será responsabilidad directa del Ministerio de Asuntos Exteriores y, en segundo lugar, que nosotros estamos estudiando las acciones legales oportunas para acabar con la situación de ocupación ilegal que pretende prolongar en el tiempo el ministro de Asuntos Exteriores", ha concluido.