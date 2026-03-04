El colegio Juan XXIII de Jédula (Cádiz) estrena nuevas instalaciones tras una inversión de 900.000 euros del PFEA

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (2d), realiza una visita al CEIP Juan XXIII de Jédula, para interesarse por las reformas del centro en ejecución. A 4 de marzo de 2026 en Jédula, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

JÉDULA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, han comprobado en la pedanía de Jédula el resultado de las obras ya finalizadas que se han realizado en el CEIP Juan XXIII tras una inversión que ha alcanzado los 900.000 euros a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

También han asistido a esta visita la delegada municipal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Arcos, María José Muñoz, y la delegada municipal de Jédula, Beatriz Morón, siendo recibidos todos por el director del colegio, Juan Antonio Palacios Ruiz, ha indicado en una nota la Diputación.

Almudena Martínez ha mostrado su satisfacción por el resultado de los trabajos y ha señalado que con este tipo de obras se ayuda a mejorar la educación pública como parte del compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades y derechos para todos los estudiantes de la provincia, independiente de dónde vivan.

"Queremos que los pequeños pueblos y las barriadas rurales tengan las mismas condiciones dignas que tiene una ciudad y que los niños y niñas que viven en una ciudad tengan los mismos derechos que los que viven en pequeños pueblos", ha afirmado al respecto.

También ha señalado el valor de la colaboración entre administraciones para mejorar la calidad de los servicios públicos en la zona rural y ha recordado que este proyecto está redactado por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de Villamartín.

En su opinión esta obra es "el ejemplo" de los resultados de la asistencia que se da desde la Diputación a los municipios que no cuentan con personal técnico suficiente para la redacción de estos proyectos.

Además, ha valorado la labor de las oficinas SAM en estos momentos, cuyos profesionales "están afrontando un aumento de trabajo notable con motivo de las consecuencias de los temporales", y para el que la Diputación ya ha aprobado un plan de contingencia con refuerzo de personal para poder hacer frente a esto.

Por su parte, el alcalde de Arcos ha recordado que en este inmueble "no se habían practicado mejoras en su medio siglo de vida", y que esta obra "viene a dignificar la labor educativa en nuestro municipio", lo que ha calificado como "una prioridad" para su Ayuntamiento, ya que ha entendido que hay que tener las instalaciones educativas "en las mejores condiciones posibles".

Miguel Rodríguez ha agradecido el apoyo de la Diputación y "la libertad de elección" para hacer esas inversiones que de forma autónoma no puede afrontar el municipio.

En el CEIP Juan XXIII cursan sus estudios unos 175 alumnos, de ellos 50 de educación infantil, que son los que más podrán disfrutar de las mejoras realizadas, que afectan sobre todo al edificio que alberga esta etapa. Un edificio cuyo origen se remonta a 1976 y estaba en estado precario.

Han sido necesarias dos fases del PFEA para completar los trabajos, correspondientes a las ediciones de 2024 y 2025. Como resultado ya puede aprovecharse una planta baja del edificio de Infantil totalmente remodelada, con aulas y aseos completamente nuevos. Además, se ha resanado y pintado el exterior del edificio.

Las obras también han supuesto el pintado exterior, la reparación de la red de saneamiento, la mejora de los accesos, nuevas luminarias, el arreglo perimetral del edificio de Primaria y la creación de una zona para actividades deportivas en el exterior, a cubierto, que permite que la actividad pueda desarrollarse con normalidad en los meses en los que el calor más aprieta.

El Ayuntamiento de Arcos ha sufragado con medios propios una zona de juegos anexa al edificio.

Diputación ha recordado que el PFEA es un programa en cuya financiación están involucradas diferentes administraciones: el Estado, Junta de Andalucía y la Diputación. Esta última asume parte del coste de los materiales, en este caso por valor de 66.750 euros, y la dirección de gran parte de las obras.

El PFEA permite además completar jornales a trabajadores del campo hasta alcanzar los mínimos para tener acceso a ayudas y subsidios. En este caso pertenece al programa de garantía de rentas.

Desde que comenzó el actual mandato corporativo, con Almudena Martínez al frente, la Diputación ha invertido más de tres millones de euros en Arcos, entre planes de cooperación de todas las áreas y subvenciones directas.