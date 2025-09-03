Contratadas las obras del centro de transformación eléctrica en la residencia de mayores de La Línea (Cádiz)

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, (d) acompañada por el alcalde La Línea de la Concepción, José Juan Franco (i) durante la visita en mayo al centro Residencial Permanente de Mayores Dependientes de La Línea de la Conce - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha contratado ya las obras del centro de transformación eléctrica en el denominado Centro Residencial Permanente de Mayores Dependientes en Santa Margarita La Línea la Concepción, por una inversión de cerca de 126.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La Diputación ha indicado en una nota, que con esta actuación se avanza en la culminación de uno de los equipamientos asistenciales "más demandados" en La Línea, cuya puesta en marcha se espera para 2026 y cuyas obras avanzan "al ritmo esperado".

Así, se ha anunciado que se ha completado el segundo de los procedimientos administrativos que faltaba para completar la construcción de esta residencia. Se trata de la contratación de las obras de un centro de transformación eléctrica, que permitirá el suministro de energía en baja tensión al equipamiento.

La empresa adjudicataria, con la que la Diputación ya ha formalizado el contrato de obra, es González Garrido Moimbra SL. Las tareas se llevarán a cabo conforme a un importe de 125.997,30 euros (impuestos incluidos) y con un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto incluye la creación de un centro de transformación y una línea subterránea de media tensión, necesaria para dar acometida al citado centro.

El Centro Residencial Permanente de Mayores Dependientes en Santa Margarita se encuentra "prácticamente terminado", tal y como pudo comprobar la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en visita realizada en el mes de mayo, en la que estuvo acompañada del alcalde de La Línea, Juan Franco.

Martínez del Junco afirmó en aquella visita que la puesta en marcha de esta residencia es "una prioridad para el equipo de Gobierno de la Diputación".

A mediados de agosto se resolvió también la adjudicación del necesario colector de saneamiento de aguas residuales, en este caso por un importe de 132.166,9 euros.

La Diputación ha invertido en la construcción de este equipamiento unos 3,5 millones de euros. El centro tendrá una capacidad de 40 residentes en situación de dependencia y 30 plazas en calidad de estancia diurna. La de Santa Margarita en La Línea será la tercera residencia gestionada por la Diputación de forma directa en la provincia.