La Cross Estal Trail Parques del Estrecho se celebrará el 20 de septiembre en Algeciras (Cádiz) con más de 30 inscritos

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de su servicio de Deportes, Javier Vidal, en la presentación de la Cross Estal Trail Parques del Estrecho - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 deportistas se han inscrito en la primera edición del Cross Estal Trail Parques del Estrecho, que se desarrollará el próximo sábado 20 de septiembre en la finca La Menacha de Algeciras (Cádiz) y en la zona del sistema general de protección del paisaje.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de su servicio de Deportes, Javier Vidal, ha presentado los pormenores de esta prueba junto a David Danta y Fernando Silva, representantes de la Asociación Fiesta del Running, promotora y organizadora de la competición.

En una nota, la Diputación ha informado de que el plazo de inscripciones continúa abierto, por lo que se pueden sumar participantes a través de la web www.estaltrail.com .

Javier Vidal ha valorado la oportunidad de esta prueba, "con el deseo de que podamos seguir colaborando en próximas ediciones".

Este cross "inclusivo", según ha indicado el presidente de la Fiesta del Running, David Danta, comprende cuatro tramos de competición, según distancias, de 10, 5 y 3 kilómetros, así como un minicross infantil sin apenas desnivel para propiciar una amplia participación.

"El terreno ha sido adaptado para favorecer la inclusión", ha señalad Danta, quien ha adelantado que este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo un recorrido por el escenario de la prueba para verificar sus óptimas prestaciones.

"Deporte para todos y todas", así ha resumido Fernando Silva el espíritu y la intencionalidad de este encuentro, que se abre para el corredor competitivo pero también para personas con movilidad reducida que "podrán disfrutar del deporte al aire libre".

El viernes 19 de septiembre se podrán recoger los dorsales de las personas inscritas en el Centro Bahía de Algeciras de El Corte Inglés.

Diputación participa en el patrocinio de esta competición junto a diferentes entidades privadas y públicas como la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía.