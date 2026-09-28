La cuarta edición del Trail Pueblos Blancos en Cádiz se celebrará el 10 de octubre con sus 1.000 plazas agotadas

Javier Vidal en la presentación de la cuarta edición del Trail Pueblos Blancos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha informado este lunes sobre la cuarta edición del Trail Pueblos Blancos, la carrera de montaña que se celebrará el sábado 10 de octubre a través de parajes de Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Olvera y Alcalá del Valle. Se da la circunstancia que las 1.000 plazas para poder participar ya están agotadas.

En este sentido, según ha indicado la Diputación en una nota, la organización ha confirmado que las 1.000 plazas disponibles para correr esta prueba en alguna de sus categorías se agotaron "en cuestión de cuatro o cinco días" al abrirse el plazo. Actualmente, cuentan con una lista de espera de 500 personas.

Las modalidades de este año para la cita deportiva son cuatro, siendo la más larga una 'ultra trail' de 70 kilómetros, un desnivel de 2.900 metros y una duración prevista de 13 horas. En segundo lugar, está la modalidad de carrera de 35 kilómetros y desnivel de 1.200 metros, con duración estimada de ocho horas. Además, se añade como tercera modalidad un 'mini trail' de 17 kilómetros y desnivel de 450 metros, para el que se destinarán cuatro horas, y, como cuarta y última, una categoría de senderismo de 17 kilómetros, sin tiempo límite de realización porque es una prueba no competitiva. El punto de partida y el de llegada está fijado este año en Setenil de las Bodegas.

Javier Vidal ha puesto el acento en la alta cantidad de personas, incluyendo al público, que congrega el Trail Pueblos Blancos, señalando que esta celebración genera un importante impacto económico en una zona de la provincia gaditana que tiene pueblos "preciosos".

Por su parte, el concejal de Deportes de Setenil, José Andrades, ha incidido en que el recorrido de este año va a contar con una parte "novedosa" en el término de su municipio, utilizada ya en el trail local que realiza Setenil, como es una zona de encinar, típico de la naturaleza setenileña.

Además, ha asegurado que en su municipio sienten que tienen el "listón alto" al ser este año partida y meta del Trail Pueblos Blancos, puesto que en las tres ediciones anteriores, en las que lo fueron Olvera, Alcalá del Valle y Torre Alháquime, "se ha disfrutado muchísimo".

Finalmente, la organización ha destacado que competir en estas pruebas proporciona la oportunidad de conocer mejor la serranía de los pueblos blancos implicados, con su "entorno único y privilegiado" en cuanto a paisajes y una rica gastronomía, entre otros atractivos.