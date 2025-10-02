Diputación apuesta por el sabor de la provincia y la música durante la presencia de la Sail GP en Cádiz

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que apostará por el sabor de la provincia y la música durante la celebración de la Sail GP en la capital gaditana, por lo que celebrará la Feria Gastronómica 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia', en la Plaza de España los días 4 y 5 de octubre, así como dos conciertos flamencos que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Catedral este viernes.

En una nota, ha señalado que la Sail GP, que trasciende de lo meramente deportivo para consolidarse con un motor de desarrollo económico y social para la capital gaditana y su zona de influencia, vuelve a contar con el patrocinio de la Diputación Provincial, que se une así a otras entidades públicas como el Ayuntamiento de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz o la Junta de Andalucía, en el apoyo a la competición.

Los datos aportados por la organización de la Sail GP respecto a la última prueba celebrada en Cádiz en el año 2023 cifró el impacto económico en más de 93 millones de euros, además de que la competición en aguas gaditanas fue seguida por televisión en más de 200 países de todo el mundo, con el incalculable retorno que esta proyección internacional tiene a nivel turístico.

En este sentido, ha indicado que con el fin de hacer aún más atractiva la propia competición, las distintas administraciones implicadas en la organización de las actividades paralelas que se van a desarrollar en la ciudad durante todo el fin de semana han presentado una programación en la que se incluyen varias acciones financiadas por la Diputación.

De esta manera, ha destacado el impulso a la celebración de la Feria Gastronómica 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia', que arranca así su segunda edición y que se instalará en la Plaza de España el sábado 4 de octubre, en horario de 17,00 a 21,00 horas y el domingo 5, entre las 12,00 y las 16,00 horas.

Esta iniciativa de la Diputación, gestionada desde el área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, pretende acercar a la gente productos gastronómicos fabricados por pequeños productores de la zona. Es una apuesta por los productores locales, por los productos de kilómetro cero y por el comercio local. En la feria, los visitantes podrán disfrutar de estands con degustaciones de productos de la mano de sus productores, showcooking en vivo, con recetas elaboradas con ingredientes 100% gaditanos y foodtrucks con espacios de exposición y venta directa, para adquirir productos locales de forma cercana y sostenible.

Por otro lado, la Diputación también promueve la celebración de dos conciertos flamencos que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Catedral este viernes, con Encarna Anillo como protagonista del primero a las 21 horas, y Miguel Catumba a partir de las 22 horas.

Diputación ha recordado que en la última edición de la Spain Sail Grand Prix de Cádiz se contabilizaron cerca de 98.000 asistentes, entre gaditanos y visitantes, que pudieron disfrutar de la competición náutica y del resto de actividades organizadas en torno a la misma.