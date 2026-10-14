Diputación de Cádiz abre plazo para que municipios de menos de 25.000 habitantes planteen sus necesidades digitales

Almudena Martínez presentando el Plan Aida. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Acciones Integradas para la Digitalización de Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, conocido por sus siglas como Plan AIDA, es una iniciativa de la Diputación gaditana que persigue la transformación digital municipal en las poblaciones más pequeñas, mejorando tanto los medios como la capacidad tecnológica de los consistorios. Las entidades beneficiarias son los ayuntamientos de municipios de menos de 25.000 habitantes, así como las Entidades Locales Autónomas (ELA) vinculadas a dichos ayuntamientos.

En una nota, Diputación, que ha recordado que sufragará estas mejoras, ha señalado que el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) ha publicado recientemente una resolución para recabar las necesidades tecnológicas que los ayuntamientos quieran cubrir en el marco del Plan AIDA.

Así, la Institución Provincial ha subrayado su interés en que este programa dé respuesta a las necesidades reales de las poblaciones destinatarias. Para ello, los consistorios tienen un plazo de diez días hábiles desde el 13 de octubre para presentar un anexo a través de la sede electrónica del IEDT, en el que se recogerán sus peticiones.

Según ha explicado el IEDT, con esta iniciativa se pretende atender las necesidades en materia de equipamiento informático. En este sentido, ha señalado que se pueden agrupar, de manera resumida, en las de nivel de usuario (ordenadores de mesa o escritorio, portátiles, impresoras, entre otras), a nivel de infraestructura (servidor, sistema de alimentación que mantiene encendido un equipo informático durante un corte eléctrico, sistema de copias de seguridad, licencias de servidor), conexión wifi o implantación del Sistema de Pleno de Videoacta. La finalidad última con todo esto es lograr unos servicios públicos modernos, eficaces y de calidad en el contexto actual.

La primera edición de este Plan va a abarcar el periodo que comprende los años 2027 y 2028, ya que su periodicidad es bienal, y está financiado en su totalidad por el IEDT de Diputación. Para la ejecución de las actuaciones que englobe realizará un encargo a la Empresa pública Provincial de Información de la Diputación de Cádiz (Epicsa).