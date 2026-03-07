La Diputación de Cádiz acoge la Asamblea Comarcal 'Caminos de Cádiz' para preparar el Rocío 2026

Asamblea Comarcal 'Caminos de Cádiz', celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de cien personas han participado en la Asamblea Comarcal de Caminos de Cádiz, que se ha celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial. La presidenta de la Diputación Almudena Martínez, ha presidido el acto y ha dado la bienvenida a los representantes institucionales, técnicos y miembros de las hermandades participantes en esta reunión preparatoria de la Romería del Rocío y los protocolos de seguridad y movilidad que constituyen el Plan Romero y que posibilita la afluencia de más de un millón de personas en la pequeña aldea de Almonte.

Durante su intervención, Almudena Martínez ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones y entidades implicadas para garantizar el buen desarrollo de este dispositivo de seguridad -"más este año marcado por las abundantes lluvias que han afectado a los caminos"-, ha dicho. Además, según ha recogido la Diputación en una nota, ha señalado al Rocío como "una seña de identidad de la provincia y de Andalucía".

En la primera parte de la reunión han participado, junto a la presidenta de la Diputación, el alcalde de Cádiz, Bruno García; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil; y la concejala de Seguridad Ciudadana y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almonte, Ana Saavedra, además del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, y representantes de las hermandades vinculadas a los caminos de la provincia.

Posteriormente se ha celebrado la reunión técnica en la que han participado responsables de los principales organismos que intervienen en el dispositivo del Plan Romero.

Entre ellos han estado representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y el Servicio 112 en Cádiz, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en la provincia, así como técnicos del Ayuntamiento de Almonte, Policía Local y responsables de la organización de la romería y de la Hermandad Matriz.