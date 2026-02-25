Diputación de Cádiz adjudica la obra de emergencia en la carretera de acceso a Setenil por 266.445 euros

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto al alcalde de Setenil de las Bodegas, Rafael Vargas, visitando zonas del municipio afectadas por el pasado temporal. - Nacho Frade - Europa Press

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha visitado Setenil de las Bodegas, donde acompañada por el alcalde, Rafael Vargas, y el diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha supervisado el estado de algunos puntos donde las consecuencias de las lluvias siguen siendo evidentes, como la carretera de acceso a la localidad (CA-9118), para la que se han adjudicado unos trabajos por valor de 266.445 euros.

En una nota, Diputación ha recordado que esta carretera está cortada al tráfico desde los temporales ante el riesgo que supone su actual estado para la conducción. Durante la visita la presidenta ha informado al alcalde de la recién formalización del contrato para ejecutar obras de emergencia en esta vía, adjudicados a la empresa Aceinsa Movilidad SA por un importe de 266.445 euros.

Para Martínez del Junco es una "buena noticia", fruto del esfuerzo que están realizando en el Área de Cooperación, responsabilidad de Javier Bello, para poner en servicio cuanto antes todas las carreteras provinciales afectadas por el temporal. En suma, la Diputación ha movilizado más de 3,5 millones de euros para reparar las carreteras provinciales afectadas por los temporales, ha recordado.

Además de visitar esta carretera, Almudena Martínez ha tenido ocasión de comprobar sobre el terreno el estado de la CA-9120, que conecta Setenil con Torre Alháquime y cuyo contrato de ejecución en este caso también es inminente.

Durante su estancia en Setenil, la presidenta de la Diputación ha trasladado a los representantes municipales la total disponibilidad de la Institución provincial para colaborar con el Ayuntamiento y los vecinos de la población para hacer frente a las actuaciones necesarias para la reparación de carreteras, vías urbanas, zonas agrarias y demás elementos patrimoniales.

Martínez ha explicado que desde el primer momento ha habido una comunicación permanente con el Ayuntamiento de Setenil para hacer un seguimiento de la situación del municipio y que incluso algunas de esas acciones de urgencia se están acometiendo ya con medios propios de la Diputación y a través de los contratos de emergencia que ya ha realizado para ejecutar estas labores. "Vamos a ir arreglando estos desperfectos, vamos a reforzar el personal y vamos a seguir reforzando nuestro trabajo para que ningún municipio se quede atrás", ha asegurado Martínez del Junco.

En el ámbito de estas labores, este jueves se espera la llegada a Setenil de la empresa a la que la Diputación ha adjudicado los trabajos de inspección geológica de los terrenos afectados por el temporal, con el objetivo de evaluar la situación y valorar posteriormente los riesgos de desprendimientos en entornos urbanos tras las borrascas. También los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación están colaborando con el Ayuntamiento en esa evaluación de desperfectos y riesgos, así como en la atención directa a la ciudadanía afectada, según ha explicado.

Por su parte, Rafael Vargas ha expresado su agradecimiento a la presidenta por la disponibilidad que ha demostrado "durante toda la crisis". "No ha parado de llamarme", ha asegurado el alcalde, que ha indicado que el arreglo de las carreteras que unen al pueblo con el entorno "es lo más importante ahora mismo, porque está pueblo colapsado a nivel de tráfico". "Eso y la estabilidad del terreno en las calles afectadas por los desprendimientos, donde todavía hay personas desplazadas por seguridad", ha concluido.