Diputación de Cádiz adjudicará en primavera la redacción del proyecto de la carretera que une San José y Guadalcacín

La Diputación de Cádiz ha anunciado que prevé adjudicar en primavera la redacción del proyecto de ejecución de la conexión entre Guadalcacín y la barriada de San José Obrero cuyo trazado el diputado de Cooperación, Javier Bello, presentó a finales del año pasado a autoridades municipales y vecinales de ambas zonas rurales y del Ayuntamiento de Jerez.

Esto tendrá lugar "tras cuatro décadas de espera", según ha apuntado el diputado haciéndose eco de las solicitudes vecinales planteadas "sin éxito" a lo largo de los años a la Diputación.

En una nota, Diputación ha explicado que tras mantener en enero contactos de seguimiento y coordinación con el Ayuntamiento de Jerez la previsión del Área de Cooperación de la Institución provincial es poder adjudicar el contrato de la redacción del proyecto de ejecución de la obra en torno al mes de abril. En este sentido, ha añadido que, si todos los expedientes expropiatorios se desarrollan con normalidad, la intención es poder licitar la obra en el último cuatrimestre de 2025.

Para afrontar estos trabajos, además de los tres millones de euros para inversiones del Plan de Carreteras contemplado en el presupuesto de 2025, que se aprobó de manera definitiva hace unos días, el Área de Cooperación cuenta con un remanente de otros tres millones de euros.

En este sentido, Javier Bello ha indicado que ateniéndose a los hechos, al presupuesto y a los plazos, las afirmaciones vertidas hace unos días por concejales socialistas de Jerez sobre esta carretera tienen "el aparente objetivo de sembrar confusión e inquietud en los vecinos".

Bello ha rechazado que no haya avances, no haya presupuesto y no haya proyecto "porque ya se ha presentado el proyecto del trazado, se han mantenido reuniones y contactos de coordinación, y se acaba de aprobar de manera definitiva el presupuesto de la Diputación hace nueve días".

En este sentido, el diputado ha señalado que los propios vecinos "ya están siendo notificados por parte del Ayuntamiento para acreditar la titularidad de las zonas afectadas por el nuevo trazado que, presumiblemente, están en dominio público viario, otro hecho que desmonta las acusaciones publicadas".

Los trabajos, en un trazado de 1,6 kilómetros, prevén la ampliación de la calzada, la inclusión de una senda ciclo-peatonal, la instalación de redes de alumbrado, apartaderos para facilitar la parada de los autobuses y los sistemas de recogida de aguas pluviales, entre otros trabajos. "Mucho más de lo que hicieron anteriores gobiernos provinciales de la Diputación en casi 40 años y que ahora reclaman como algo novedoso", ha concluido Bello.