El Ayuntamiento de Jaén abre este lunes el plazo de inscripción de los cursos y escuelas municipales para 2026/2027

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha anunciado que ya está lista la programación de las escuelas y los cursos deportivos municipales para el ejercicio 2026/2027. El plazo de inscripción para el primer periodo estará abierto desde este lunes, 9 de marzo, a partir de las 9,00 horas hasta el día 15 y la matriculación se podrá realizar online a través de la web https://patronatodeportesjaen.es/.

López ha destacado que la oferta se ha diseñado con "un doble objetivo: fomentar hábitos de vida saludables y acercar la práctica deportiva a todos los sectores de la población sin importar la edad, la condición física o la experiencia previa; y que;la convertimos así en una programación más completa, más especializada, más accesible y sobre todo, que viene a satisfacer las demandas de la ciudadanía de actividades actuales y adaptadas a diferentes necesidades".

"Lo que queremos es que cada persona encuentre la actividad que mejor se ajusta a sus objetivos y a su disponibilidad horaria, servicio que hasta ahora no satisfacía al cien por cien el Patronato Municipal de Deportes", ha añadido en una nota remitida por el Consistorio.

La aportación que realiza el Ayuntamiento a los cursos se materializa en la puesta a disposición de las instalaciones, de los monitores, del equipo deportivo y de los equipos de sonido. La oferta deportiva es la siguiente: natación para mayores, saludable y para bebés, acuacardio, acuafitness, entrenamiento funcional, actividad física para mayores, yoga, pilates, pádel y las tres novedades de este año: Hiit, suelo pélvico y cross trainning.

Los cursos darán comienzo del 6 de abril al 18 de junio de 2026 en las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja, Las Fuentezuelas y Fernando Arévalo, el pabellón Carlos Martínez Esteban y el CEIP San Andrés.

En cuanto a las escuelas, la organización es la misma, pero se lleva a cabo con la colaboración de los clubes deportivos de la capital. Se pondrán en marcha un total de doce: fútbol sala, waterpolo, pádel, frontenis, tenis de mesa, tenis, fútbol femenino, baloncesto, pre-escuela de natación (aprendizaje), escuela de natación, natación adultos y natación adultos (aprendizaje).

La fecha de celebración será la misma que la de los cursos y las sedes serán La Salobreja, Las Fuentezuelas y el Parque Deportivo Fernando Arévalo.