Diputación de Cádiz aporta un millón de euros al Plan de Asfaltado de Los Barrios

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, inspecciona el nuevo los trabajos de asfaltado del polígono de Palmones en Los Barrios (Cádiz) junto al alcalde de esta localidad, Miguel Alconchel. - Nacho Frade - Europa Press

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, han visitado los trabajos que se ejecutan en el Polígono Industrial de Palmones dentro del Plan de Asfaltado, que contempla la aportación de un millón de euros de fondos de la institución provincial.

Este plan beneficia a Guadacorte, Los Cortijillos y los polígonos industriales Palmones I y II, donde ambos dirigentes han podido comprobar de primera mano el avance de las obras, ha indicado la Diputación en una nota.

Los trabajos contemplan la mejora del firme en 24 calles de Los Cortijillos y Guadacorte, donde residen cerca de 4.000 personas, así como en ocho calles de las zonas industriales, y alcanza una superficie total de 58.000 metros cuadrados. El proyecto incluye además la instalación de nueva señalización viaria, pasos elevados para reforzar la seguridad y la creación de un nuevo aparcamiento en Los Cortijillos.

La Diputación aporta a estas actuaciones un millón de euros procedentes de una subvención nominativa destinada a reforzar la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos utilizados tanto por la ciudadanía como por el tejido empresarial del municipio, con la prioridad de mejorar la accesibilidad y la seguridad vial.

Durante la visita, Almudena Martínez ha destacado que estas obras responden a "las necesidades reales" de los vecinos y vecinas y también a las de las grandes industrias y empresas de Los Barrios, y ha subrayado "el valor estratégico" del municipio dentro del principal polo industrial de Andalucía y segundo de España.

Asimismo, ha puesto en valor que estas mejoras "repercutirán directamente en la calidad de vida no solo del municipio, sino de toda la provincia", por la relevancia industrial de este enclave, "fundamental para su desarrollo económico, industrial y comercial". Además, se ha comprometido a seguir apostando por este municipio, que es "motor de la provincia".

Por su parte, el alcalde barreño, Miguel Alconchel, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha repasado algunas actuaciones en común, tanto las que ya están activas como las de próxima ejecución. De hecho, en el propio polígono se prevé a través del Plan Cádiz Marcha una actuación que permitirá "la captación de empresas y la creación de puestos de trabajo", como ha apuntado.

La ayuda la ha calificado de "importantísima", ya que le permite al Ayuntamiento invertir recursos en otras acciones, entre las que ha citado la licitación de la nueva iluminación del propio parque empresarial.

La adecuación de estos espacios era "una actuación prioritaria" debido al deterioro del firme y a la necesidad de reforzar la seguridad y accesibilidad tanto en zonas residenciales como industriales. En el caso de los polígonos Palmones I y II, las actuaciones permitirán mejorar la eficiencia logística, agilizar la entrada y salida de mercancías, favorecer nuevas inversiones y mejorar la percepción global del área para proveedores y visitantes.

La inversión total prevista por Diputación en Los Barrios para el año 2025 asciende a 2.033.000 euros, que incluyen planes provinciales de colaboración con el Ayuntamiento, programas sectoriales y subvenciones nominativas, entre ellas las destinadas a este Plan de Asfaltado.