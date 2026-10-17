Diputación de Cádiz y Asaja muestran el potencial del sector primario en la feria agroalimentaria 'Saborea el campo'

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, disfruta de la II Feria Agroalimentaria 'Saborea el Campo', a 18 de octubre de 2025 en El Bosque (Cádiz, Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha participado este sábado en la apertura de la feria agroalimentaria 'Saborea el campo', que se está celebrando durante el día en la Plaza de la Constitución de Prado del Rey.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, esta actividad está organizada por Asaja -asociación de agricultores y ganaderos- de Cádiz en el marco de un convenio de colaboración más amplio entre esta organización y la Diputación gaditana, cuyo objetivo es poner en valor el sector primario de la provincia.

Almudena Martínez ha estado acompañada, durante su visita, por la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán; por el presidente de Asaja Cádiz, José Pravia; y por el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno; entre otras autoridades.

Como ha manifestado la presidenta de la Diputación, esta feria acoge algunos "de los mejores productos gastronómicos de la Sierra" gaditana, repartidos entre una veintena de estands. En ellos, se exponen, venden y degustan alimentos y bebidas como quesos, embutidos, miel, aceite, productos artesanales o vinos, entre una variada oferta.

'Saborea el campo' completa sus propuestas con demostraciones de cocina en vivo -'showcooking' en inglés- a cargo de algunos cocineros de la Sierra gaditana. En la presente jornada, estas exhibiciones corren a cargo de chefs como Antonio Galindo, de La Divina del Rosalejo -restaurante que se encuentra en una hacienda localizada en la carretera entre Villamartín y Prado del Rey-; Miguel Ángel Fraidia y Eloy Jiménez, del Pub Andalucía de El Bosque; o el promotor turístico Pablo Brandón.

Sobre todas estas iniciativas, Almudena Martínez del Junco ha subrayado que contribuyen a atraer un turismo de calidad vinculado a la gastronomía. La feria 'Saborea el campo' es un formato que se viene realizando desde el año 2024 en varios puntos de la provincia.

La presidenta ha subrayado que, para la Diputación, se trata de un "sector estratégico de nuestra economía y de nuestra identidad", cuyos trabajadores representan "el motor económico" de los pueblos de la provincia. Asimismo, ha desgranado que la Sierra de Cádiz dispone de una ganadería extensiva que no sólo protege un entorno natural único, sino que también mantienen oficios tradicionales y contribuyen a la preservación de razas autóctonas.

Martínez del Junco también ha defendido que la actividad agrícola "fija población al territorio" y, sobre esto, la Diputación de Cádiz persigue que haya relevo generacional para el sector primario y, para ello, que los jóvenes vean que existe futuro en él.

La presidenta ha señalado la colaboración institucional como clave para desarrollar esta feria "de la mano de la Junta de Andalucía y Asaja". "En esta feria vamos a ver los productos de calidad que tenemos en la provincia y que son además de identidad, un atractivo de la provincia", ha proseguido Almudena Martínez que ha puesto en valor el trabajo de agricultores y ganaderos, y ha usado como ejemplo a los productores de miel de Prado del Rey, sede de la feria.

El presidente de Asaja y la alcaldesa y diputada provincial Vanesa Beltrán han coincidido en destacar el valor añadido que ofrece el sector primario de la provincia. "Yo creo que esta feria es una buena oportunidad de dar a conocer nuestros productos al mundo", ha afirmado Beltrán que ha expresado que Prado del Rey es una localidad estrechamente ligada al mundo rural y al sector primario y que las administraciones "tenemos que seguir apoyando porque además de atraer visitantes, con esta feria tenemos un revulsivo económico y turístico para la zona".