Diputación de Cádiz y la Asociación de Mujeres con Cáncer 'Bahía' animan a participar en la campaña 'Octubre Rosa'

Paula Conesa en la presentación de la campaña Octubre Rosa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres con Cáncer 'Bahía' vuelve a organizar, por décimo año, una Marcha Rosa para visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para combatirla, contando con el respaldo de la Diputación de Cádiz en una colaboración "ya histórica" que se materializa no sólo en el apoyo a la Marcha Rosa, sino que "también trabajando en diversos proyectos", según ha recordado la responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación, Paula Conesa, durante la presentación de la campaña 'Octubre Rosa', impulsada por la misma entidad.

Según ha indicado en una nota, se trata de una iniciativa destinada a recaudar fondos y que comenzará, precisamente, con la Marcha Rosa este domingo, 4 de octubre, a partir de las 10 horas en el parque de Los Toruños, en El Puerto de Santa María, donde habrá dos recorridos, uno de 4,3 kilómetros y otro de 6,5 kilómetros. Pueden realizarse corriendo, caminando o al paso que cada cual quiera, porque en esta marcha lo importante es participar y formar parte de la "serpiente rosa" que forman las centenares de personas que apoyan con su presencia a las mujeres con cáncer, han apuntado.

La convocatoria del año pasado reunió a unas 1.500 personas y supuso un récord para la organización. No obstante, "esperamos superarlo también este año", ha asegurado la presidenta de la Asociación, Yolanda Belaustegui, al tiempo que ha agradecido "a todas las personas que nos acompañaron el año pasado" y, por adelantado, a las que lo harán este año, así como a todas las entidades colaboradoras. Habrá animación, sorteos y "será un tiempo para divertirnos, así que animamos a todo el mundo a acompañarnos este domingo", ha añadido.

Las inscripciones y la retirada de dorsales estarán abiertas a partir del jueves 1 de octubre hasta el sábado 3 de octubre, en horario de 17,30 a 20 horas, en el patio de la Casa de Los Toruños. La inscripción supone una aportación económica de ocho euros, con el matiz de que toda la recaudación estará destinada a la segunda fase de un proyecto de investigación contra el cáncer de mama que lidera el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama que se está llevando a cabo en Andalucía. Las personas que no puedan participar en la Marcha, pero quieran colaborar con la causa podrán hacerlo a través de una Fila 0.

Asimismo, han señalado que terminada la Marcha, Octubre Rosa continuará recaudando fondos durante todo el mes con una campaña que lleva por lema 'Pendientes de ti, pendientes de todas', "porque esa es la verdadera labor, estar pendientes de todas las compañeras que van llegando y de todas las mujeres que en algún momento pueden necesitarnos", ha afirmado Belaustegui.

La campaña consistirá en la venta de pendientes, que estarán disponibles en establecimientos de toda la provincia al precio de tres euros. La recaudación servirá a la asociación para ayudar a sufragar los gastos de atención a las ya más de 70 socias con servicios sanitarios, actividades de yoga, pilates, entrenamiento de fuerza, atención psicológica, fisioterapia y nutricional, entre otros servicios.

"Invito a que se animen todos a colaborar con esta bonita causa y hacer nuestra aportación para ayudar a estas mujeres a salir de este bache", ha manifestado Conesa, que ha alabado a la asociación por la "ilusión y el esfuerzo" que ponen cada año en estas "originales campañas".