Diputación de Cádiz asumirá la dirección de obra en la primera fase de la reforma del pabellón deportivo de Puerto Real

El vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios en la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, en una reunión con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que asumirá la dirección de obra en la primera fase de la reforma integral del Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real. El pasado 15 de septiembre ya se presentó el proyecto técnico de esta primera fase al Ayuntamiento, y había comprometido su voluntad de prestar, además de financiación, asistencia técnica para el desarrollo de los trabajos.

El vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios en la Diputación, Sebastián Hidalgo, lo ha confirmado así a la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, en el transcurso de una reunión en la que también ha participado el equipo encargado de la redacción del proyecto y personal técnico del consistorio puertorrealeño.

Según ha explicado la Diputación, esta asistencia incluirá la dirección de obra, que correrá a cargo del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios de la Diputación.

En la reunión se ha concretado este asunto y otros aspectos necesarios para que el Ayuntamiento pueda presentar la documentación y que la Diputación, a través del Plan Cádiz Marcha aporte la financiación comprometida, apuntando que el plazo para presentar proyectos por parte de los ayuntamientos finaliza el 30 de septiembre.

De este modo, para la primera fase la Diputación aportará 845.000 euros procedentes del citado plan, y el Ayuntamiento destinará a la rehabilitación del pabellón cerca de 1,5 millones de euros con recursos propios.

Tras esta reunión, el Ayuntamiento ya dispone de todos los detalles para terminar y hacer pública la licitación de los trabajos. La intención es que esta licitación se publique "en breve" y pueda resolverse a principios de 2027. Desde entonces, el plazo de ejecución de las obras será de nueve meses, si no se presenta ningún contratiempo.

Debido a su envergadura, el proyecto se ha planteado en dos fases, sin descartar una tercera si resultara necesaria. Para la segunda fase se contempla una previsión económica similar a la de esta primera y la Diputación tiene intención de seguir prestando asistencia técnica y financiación.

La primera fase incluye la recuperación estructural del edificio y la renovación de la cubierta, para lo que se restaurarán las vigas principales, se instalará una nueva estructura secundaria para mejorar la consistencia del edificio y se colocará una nueva cubierta adaptada a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Trabajos fundamentales de estabilización, pero cuyos resultados no son muy apreciables a simple vista a nivel estético.

Será la segunda fase el momento en que se afrontará la transformación total del inmueble con el consiguiente impacto visual.

El pabellón municipal es uno de los edificios más emblemáticos de Puerto Real, y las administraciones implicadas han dado la máxima celeridad a los trámites previos. Ello se ha plasmado en plazos breves para que el Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios haya realizado el estudio previo y el proyecto, como ha señalado la Diputación.