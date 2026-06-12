Diputación de Cádiz avanza en la implantación de IA para ganar eficiencia y dar un servicio más ágil a la ciudadanía

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en el Comité de Administración Digital - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha asegurado que tiene diseñada su ruta para implementar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de sus servicios públicos para ganar eficiencia y dar un servicio más ágil a la ciudadanía.

Estas previsiones se han evaluado en el seno del Comité de Administración Digital, que coordina la Secretaría General y en cuya última sesión ha participado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez.

Como ha indicado la institución provincial en una nota, dos grandes líneas se establecen en este despliegue de la IA. Por un lado, una de cariz más interno desarrollada por la empresa Epicsa y abocada a los procesos administrativos en los que está inmerso el personal de la institución provincial.

La otra está extendida al conjunto de usuarios de Diputación con la cobertura de Epicsa y que permitirá a personal propio y también a las plantillas de ayuntamientos y entidades locales disponer de plataformas como Gemini.

Dicha IA de Google --conforme al contrato alcanzado con Diputación-- es de utilidad para la gestión del correo electrónico y con aplicaciones como NotebookLM, capacitada para sintetizar y extraer datos precisos desde una gran base documental.

Almudena Martínez ha valorado las proyecciones conocidas en el Comité de Administración Digital e impulsadas desde la Secretaría General con la cobertura técnica de Epicsa.

La incorporación progresiva de herramientas de IA va a propiciar una reducción de plazos en la gestación de procesos administrativos, más agilidad y eficiencia en la gestión pública y mayor certidumbre y seguridad jurídica para la ciudadanía, profesionales y empresas, como se ha indicado.

Este año se implantarán agentes de IA en el desarrollo de expedientes de contratación, en concreto, la IA estará facultada para la concreción de las denominadas propuestas de informe que se solicitan a Secretaría General al remitir un expediente de contratación.

En cualquier caso, y según se ha explicitado en el comité, estos procesos siempre se utilizan bajo supervisión del empleado público, manteniéndose la responsabilidad humana en la toma de decisiones conforme establece el Reglamento Europeo de inteligencia artificial.

Otro de los proyectos de Diputación consiste en la creación de un gemelo digital que facilitará la explotación de datos como sustento para una acertada toma de decisiones. Este recurso se integrará en la plataforma eC@diz, en la que convergen los procesos administrativos de la institución provincial.

A través de una captura exhaustiva de datos, creación de simulaciones y análisis se podrán determinar las mejores soluciones en un plazo de tiempo reducido.