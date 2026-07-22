Diputación de Cádiz avanza en la ordenación urbanística de Grazalema, determinada por estar dentro de parque natural

El diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y el alcalde de Grazalema, Carlos García, en la reunión del PBOM. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

GRAZALEMA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y el alcalde de Grazalema, Carlos García, han participado en la constitución de la mesa técnica que coordinará y supervisará la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) del municipio serrano, determinado por estar dentro de un parque natural.

Se trata de una herramienta de gran importancia con la que se define el modelo de territorio, ya que, como explica Antonio Aragón, una de las particularidades muy presente en el caso de esta población es encontrarse inmersa en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, por lo que su ubicación es determinante en el enfoque de este PBOM, que vigila especialmente el respeto por el entorno y que busca el mínimo impacto de sus medidas en el medio circundante.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el Plan Básico de Ordenación de Grazalema cuenta con dos hitos a la hora de abordarlo que ya se han puesto sobre la mesa. Uno de ellos es la consolidación del casco urbano grazalemeño, y el otro, la creación de vivienda pública.

En este sentido, ha indicado que sobre el segundo punto los habitantes demandan nuevas oportunidades en este campo, a lo que se añade que Grazalema está catalogado como municipio turístico por la Junta de Andalucía y durante las temporadas altas en las que registra mayor afluencia de visitantes, sus infraestructuras de alojamiento actuales no son suficientes.

El diputado de Asistencia a Municipios ha recordado que la fijación de población al territorio que evita el despoblamiento en zonas rurales sólo puede alcanzarse ofreciendo recursos como estos a los vecinos y vecinas.

Diputación ha señalado que el proceso del PBOM que está arrancando contempla la participación ciudadana para la detección de necesidades locales y la conformación de un diagnóstico compartido que, en este Plan, incluye a los habitantes de Grazalema y de su núcleo de Benamahoma.

Entre las cuestiones que concretará dicho Plan están definir el modelo territorial del municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación entre la capacidad de crecimiento urbano y la prevalencia de los espacios naturales, siempre de acuerdo con las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista).

Así, el objetivo principal de la mesa técnica recién constituida es la concreción del Avance del PBOM, que a su vez comporta la redacción de documentos de diagnóstico e información de la situación actual, un borrador del plan, así como un informe inicial estratégico. La meta que se ha marcado es tener listo y aprobado el posicionamiento de Avance en el primer trimestre del año que viene, 2027.

Finalmente, Antonio Aragón ha puesto en valor el trabajo que está realizando la Diputación de Cádiz con estos Planes Básicos de Ordenación Municipal que, según datos del Servicio competente, están ya cerca de alcanzar al 50% del territorio de toda la provincia gaditana.