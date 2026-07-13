Diputación de Cádiz avanza en la ordenación urbanística de Torre Alháquime y financia las mejoras de un parque infantil

El diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, con el alcalde de Torre Alháquime en un parque del municipio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha visitado este lunes Torre Alháquime, acompañado por el alcalde de la localidad, Pedro Barroso, donde ha participado en la constitución de la mesa técnica que coordinará y supervisará la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) del municipio serrano. Además, ha visitado el parque infantil cuyas mejoras financia la Institución Provincial.

Según ha indicado en una nota, algunas de las cuestiones que concretará dicho Plan son definir el modelo territorial del municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación entre la capacidad de crecimiento urbano y la prevalencia de los espacios naturales, siempre de acuerdo con las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista).

El objetivo principal de la mesa técnica recién constituida es la concreción del Avance del PBOM, que a su vez comporta la redacción de documentos de diagnóstico e información de la situación actual, un borrador del plan, así como un informe inicial estratégico, según ha señalado Diputación.

Asimismo, ha señalado que por otra parte, el diputado de Asistencia a Municipios ha aprovechado su visita a Torre Alháquime para conocer sobre el terreno una actuación del Plan de Asistencia Económica a Municipios de Diputación y, más específicamente, de la línea del plan de inversiones para acciones de escasa cuantía.

Se trata del parque infantil La Viñilla, ubicado en la urbanización de la que es homónimo, que ha contado con una financiación de 12.000 euros de la Diputación. Estas instalaciones, según ha explicado, requerían una intervención para evitar el deterioro y corrosión que estaban experimentando los elementos del parque y su vallado al estar expuestos a las inclemencias del tiempo.

En este sentido, ha indicado que las acciones han tenido como resultado una mejora notable en las condiciones de uso y seguridad del parque, según el Ayuntamiento torreño.