Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Tarifa abordan el proyecto de emisario submarino de la EDAR de Atlanterra

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, con el alcalde de Tarifa repasando actuaciones en el municipio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, ha acudido al Ayuntamiento de Tarifa para mantener un encuentro con el alcalde, José Antonio Santos, al que también ha asistido el diputado de Desarrollo Social y concejal tarifeño, Ignacio Trujillo, y personal técnico de la administración provincial, donde han repasado varias actuaciones de la Institución Provincial que tienen a Tarifa como destinataria, entre ellas la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo emisario submarino para la depuradora de Atlanterra.

En una nota, el diputado ha recordado que se trata de un proyecto cuya redacción supone una inversión de más de 180.000 euros. La empresa adjudicataria lleva ya seis meses trabajando en la redacción del proyecto por lo que se espera que las tareas estén concluidas en el plazo de ejecución, estimado en el contrato en 18 meses.

Además de la redacción, la adjudicataria se encargará también de los informes sectoriales con lo que "el proyecto se entregará a la Junta de Andalucía prácticamente terminado", según ha señalado.

Posteriormente la administración autonómica se encargará de ejecutar la obra, según el convenio asumido en su día, y que para el diputado es un ejemplo de "buena sintonía, colaboración y coordinación" entre la Diputación, el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta.

Además de este asunto, durante la reunión, solicitada por el alcalde, han repasado otras actuaciones, como la asistencia económica y técnica para la contratación de personal técnico en el Ayuntamiento, los planes Cádiz Marcha+ 2026 y Más Inversión 2026, así como la intervención por un importe de 35.000 euros en el Camino del Potrero, "una vía esencial para el desarrollo rural del municipio".

El alcalde, por su parte, ha agradecido la "rápida respuesta" del diputado de Asistencia a Municipios y ha expresado su confianza de que las medidas emprendidas culminen pronto de forma satisfactoria.