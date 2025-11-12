Diputación de Cádiz y Consejo Regulador abordan en un encuentro las necesidades del sector del vino

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en un encuentro con el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido la visita del presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña, en un encuentro que ha servido para abordar las necesidades del sector vitivinícola del Marco de Jerez, explorar vías de crecimiento y cooperación, y tratar sobre "la oportunidad" que supone para el vino la recién obtenida capitalidad de la Gastronomía de Jerez en 2026.

Según ha indicado la Diputación en una nota, César Saldaña ha dado cuenta de los resultados de la última vendimia y el problema que representa el mildiu, un hongo que ha proliferado en la zona por las condiciones de humedad y temperaturas suaves, y que ha supuesto una incidencia negativa en la producción de este año, con una reducción de en torno al 40% respecto a la vendimia de 2024.

Ante esta situación, la presidenta de la Diputación ha expresado su predisposición a proyectar acciones que puedan paliar los efectos y prevenir nuevos casos en apoyo a este sector, que ha calificado de "estratégico" para la economía de la provincia.

También ha estado sobre la mesa la capitalidad de la Gastronomía de Jerez en 2026 como "oportunidad y escaparate" de los vinos del Marco de Jerez, una capitalidad que coincidirá con otra iniciativa "de peso", que cuenta con patrocinio de la Diputación, como es Vinoble, que se celebra una vez cada dos años. En la última edición, la de 2024, la institución provincial posibilitó la celebración de las catas incluidas en el programa profesional.

El presidente del Consejo ha destacado que sobre este evento que ocupó un mayor espacio y se movilizó "a muchos productores de distintos sectores, con una excelente acogida". Así, ha adelantado la intención de que en Vinoble 2026 crezca la presencia de productos gastronómicos con motivo de la capitalidad.

Martínez del Junco se ha comprometido a seguir implementando desde la Diputación políticas de apoyo a este sector "de gran trascendencia" para la provincia, como vector de desarrollo socioeconómico y de construcción de su propia identidad. "Desde la Diputación garantizamos el apoyo al sector primario y a la viticultura por su peso en la economía, en el desarrollo sostenible y en la fijación de la población en la zona rural", ha trasladado.

Por último, ha subrayado la "unicidad" de los vinos de Jerez como producto gastronómico y como elemento de la identidad y la cultura de la provincia.

El Consejo Regulador integra a unos 1.500 productores que abarcan una cifra cercana a las 7.000 hectáreas.