Diputación de Cádiz convoca subvenciones del Servicio de Igualdad para asociaciones dotadas con 520.000 euros

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ha publicado la convocatoria pública de subvenciones del Servicio de Igualdad para asociaciones y federaciones de mujeres, asociaciones Lgtbi y otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cádiz, dotada con 520.000 euros.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva e impulsadas por el Servicio de Igualdad tienen el objetivo de financiar proyectos que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, prevengan y erradiquen la violencia de género, atiendan a mujeres víctimas y defiendan los derechos de las personas Lgtbi, ha indicado la Diputación en una nota.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP, y deberán tramitarse a través de la sede electrónica de la Diputación. Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026.

De esta manera, se financiarán iniciativas relacionadas con la promoción de la igualdad, la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, la atención a víctimas de violencia de género y la prevención de la Lgtbifobia, pudiendo cubrir gastos de personal, actividades subcontratadas, material fungible, difusión, transporte y, de forma limitada, restauración.

Las entidades solicitantes deberán tener domicilio social en la provincia de Cádiz, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, e incluir en sus estatutos fines vinculados a la igualdad, la prevención de la violencia de género o la defensa de los derechos Lgtbi.

La convocatoria establece tres líneas de actuación, una dirigida a asociaciones y federaciones de mujeres con hasta 20.000 euros por proyecto;, otra para asociaciones Lgtbi con hasta 10.000 euros; y una tercera para otras entidades sin ánimo de lucro con hasta 5.000 euros.

Solo se admite una solicitud por entidad y la valoración de los proyectos se realizará sobre un máximo de 100 puntos, teniendo que alcanzar al menos 40 para poder optar a subvención. La cuantía final se determinará en función de la puntuación obtenida.

Se evaluará principalmente la inclusión de la perspectiva de género (hasta 40 puntos), la calidad técnica del proyecto (hasta 30 puntos), la repercusión social y el número de personas beneficiarias (hasta 25 puntos) y la pertenencia de la entidad a federaciones u órganos de participación en materia de igualdad (hasta cinco puntos).

CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO

Por otro lado, se ha informado de que la responsable de Igualdad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, ha celebrado reuniones con responsables de Igualdad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y con el Consejo de Provincial de Igualdad, con el fin de coordinar los mensajes que se van a difundir en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La campaña es común a las ocho diputaciones andaluzas y fue ratificada por el Pleno de la Diputación del presente mes, que incluye manifiesto, con las ideas principales a resaltar en esta edición, cartelería, eslóganes y mensajes, que este año se centran en el movimiento 'tradwife', es decir las llamas "esposas tradicionales".

Se trata de una tendencia que pretende en cierto modo "volver atrás" en algunos logros de las mujeres a través de "romantizar" modelos tradicionales de género, sirviéndose de un lenguaje y una estética de falsa modernidad. El movimiento 'tradwife' lo encarnan mujeres jóvenes que promueven en redes sociales una vuelta estética y sumisa al hogar de los años 50, y está captando la atención de las nuevas generaciones a través de vídeos dinámicos, música sugerente y una falsa sensación de tranquilidad.

Con esta campaña que se ha presentado a ayuntamientos y asociaciones se busca usar ese mismo lenguaje visual de redes sociales, tutoriales de cocina, reels o edición rápida, para impulsar el pensamiento crítico y combatir esos mensajes sesgados.

Susana Sánchez Toro ha intervenido en estas reuniones de manera online y ha informado de que la campaña aboga por una opción igualitaria de los cuidados y no la visión clásica en que todo el peso recae sobre la mujer.

La campaña de este año utiliza el formato de "receta" como metáfora de la autonomía: reivindica que los ingredientes fundamentales de una vida plena no son solo el cuidado o la familia, sino aquellos que a menudo quedan fuera del plano: la historia, la reflexión, la independencia económica, los cuidados compartidos y la sororidad.

Es un reconocimiento a la "receta" que generaciones de mujeres "perfeccionaron con esfuerzo años atrás para que las jóvenes de hoy puedan decidir en libertad la suya". El fin es sensibilizar a la población sobre los riesgos de romantizar modelos tradicionales de género asociados al fenómeno 'tradwife' y del peligro que conlleva reproducir estos modelos.

Reforzar el mensaje de autonomía, independencia económica, libertad personal y corresponsabilidad como pilares de la igualdad y visibilizar la experiencia de mujeres mayores que vivieron en primera persona los roles tradicionales y sus limitaciones, todo ello con un lenguaje visual potente que conecte tanto con redes sociales como con soportes institucionales.