Diputación de Cádiz culmina en Espera su primera convocatoria para renovar los planes básicos de ordenación municipal

El responsable de Asistencia a Municipios en la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, junto a la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asistencia a Municipios en la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado en la reciente constitución de la mesa técnica que coordinará y supervisará la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Espera, con el que se culmina la primera convocatoria lanzada para renovar estos planes.

Dicho instrumento, cuando sea efectivo, sustituirá a las Normas Subsidiarias que, en el caso de esta localidad, están en vigor desde el año 2002, como ha indicado la Diputación.

Con el nuevo plan, el municipio de Espera dispondrá de una norma urbanística en concordancia con los postulados de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

En el acto de constitución de la citada mesa técnica, en la que también ha intervenido la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, el responsable de Diputación ha valorado "la agilidad" del Área de Asistencia a Municipios, que, en el presente mandato corporativo, asiste a 14 ayuntamientos en este proceso de actualización normativa.

Mediante gestión directa ya se atendían las necesidades de Algar, Benaocaz, El Gastor y San Martín del Tesorillo, a la vez que se ha culminado la primera convocatoria que se lanzó en 2025 con otros diez municipios destinatarios, como han sido Setenil, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, San José del Valle, Alcalá del Valle, El Bosque, Grazalema, Torre Alháquime, Castellar y el más reciente de Espera.

La definición del modelo territorial del municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación del crecimiento con los espacios naturales, son algunas de las premisas que se precisan en los PBOM.

Estos planes permiten definir el modelo de ciudad de forma simplificada, con la premisa de agilizar el desarrollo local gracias a la reducción de la carga burocrática para los pequeños municipios.

El proceso garantiza además la consulta del vecindario, que puede participar en la toma de decisiones sobre promociones de viviendas o suelo industrial, la movilidad sostenible, el uso del espacio público o la protección del medio ambiente.

Las comisiones técnicas constituidas guiarán este proceso, concretando los objetivos del Plan y velando por la consecución de propuestas que sean viables desde una perspectiva ambiental, social y económica.

El objetivo de esta primera etapa será alcanzar un documento de Avance del PBOM de cada localidad.

Diputación, en su portal web, recopila la evolución del proceso en cada uno de los 14 municipios asistidos, todos ellos con menos de 5.000 habitantes.

SOLUCIONES AL DRENAJE EN CAMINOS RURALES

Durante su estancia en Espera, Antonio Aragón ha revisado actuaciones en las que se coordinan Diputación y Ayuntamiento. En concreto, ha comprobado la finalización de las obras de reparación del drenaje transversal resueltas en el camino a Las Lagunas de la Zorrilla.

Esta intervención ha comportado una inversión de 48.007 euros, financiada por el Ayuntamiento y la Diputación a través del Plan de Asistencia Económica para Actuaciones de Escasa Cuantía.

El diputado provincial también ha recordado que "en breve" se activará una nueva convocatoria de asistencia económica para la contratación de personal técnico en municipios con menos de 25.000 habitantes.

En la anterior convocatoria, Espera recibió 45.000 euros para incorporar un técnico de administración general de apoyo a las funciones de tesorería e intervención.