Diputación de Cádiz defiende las fortalezas del sector marítimo en la feria internacional Europort de Róterdam

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Andrés Clavijo, ha defendido las fortalezas de la industria marítima gaditana durante la bienvenida institucional al estand de Cádiz-Port en la feria internacional Europort 2025, que se está celebrando en la ciudad neerlandesa de Róterdam.

Este evento es uno de los más importantes en el sector marítimo, naval y portuario, por lo que la presencia de la comunidad portuaria gaditana se percibe como "una oportunidad" para mostrar ante el mundo "las certezas que ofrece Cádiz en este ámbito económico", según ha expresado Clavijo en una nota de la Diputación.

La institución provincial, a través del IEDT, financia el estand gaditano en Europort 2025 en el marco del proyecto Horizontes Portuarios. Además, participa en la financiación de la expedición comercial organizada por la Cámara de Comercio de Cádiz a través del Plan Pyme Global, para el que también se cuenta con fondos europeos.

Según Clavijo, la presencia de la Diputación en Róterdam sirve para apoyar a las empresas gaditanas en su misión comercial internacional y para reforzar, junto a la comunidad Cádiz-Port, la proyección exterior del Puerto de la Bahía de Cádiz.

Para el diputado, la presencia de la comunidad gaditana en la feria "es fruto de la colaboración público-privada" entre Diputación, Cámara de Comercio y empresas, y de una agenda internacional que "nos trae a Europort para mostrar soluciones, buscar socios y crecer juntos".

"Cádiz ofrece certezas, una comunidad portuaria coordinada y abierta a alianzas, un puerto versátil y servicios especializados, y un ecosistema logístico que no deja de ganar competitividad", ha defendido.

También ha hecho balance, indicando que en 2024 Cádiz batió su récord de pasajeros de cruceros, además de "seguir diversificando" su actividad industrial y de servicios para "atraer más negocio y empleo de calidad".

Clavijo ha expresado que "venimos a escuchar, a cooperar y a cerrar acuerdos" en esta feria Europort 2025, que se presenta como una plataforma para la colaboración y la innovación de empresas navieras, marítimas y portuarias.

La presencia gaditana tiene como objetivo impulsar la cooperación entre empresas e instituciones, atraer inversiones y generar oportunidades de negocio que redunden en beneficio de la provincia.

La expedición gaditana se compone de representantes, además de la Diputación de Cádiz, de la Cámara de Comercio de Cádiz, Confederación de Empresas de Cádiz, Autoridad Portuaria y empresas del sector.