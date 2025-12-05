Diputación de Cádiz defiende el voluntariado en la cooperación internacional para "construir un mundo más justo"

Ana Moreno en las II Jornada de Voluntariado Internacional UCA-Diputación-Banco Santander. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha participado en Jerez en la II Jornada de Voluntariado Internacional UCA-Diputación-Banco Santander, un encuentro dedicado a poner en valor la labor del voluntariado universitario y las experiencias de cooperación desarrolladas en distintos países, donde la diputada provincial, Ana Moreno, ha defendido que "el voluntariado en la cooperación internacional es esencial para construir un mundo más justo".

Según ha indicado la Diputación en una nota, la jornada ha sido organizada por la Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y del Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible, en colaboración con la Diputación de Cádiz y Banco Santander.

Durante su intervención, la diputada del Servicio de Cooperación Internacional, Ana Moreno, ha subrayado "la importancia de la alianza entre la administración pública, la universidad y las ONG, porque aunando esfuerzos se puede y se debe lograr más", además de agradecer a la Universidad de Cádiz "poner en relevancia la figura del voluntariado en la cooperación internacional".

El programa ha comenzado con una presentación institucional, seguida de una explicación sobre la actividad de 'bibliotecas humanas' y la proyección del corto 'Sembrando futuro desde el voluntariado internacional: Estudiantes en Acción por el Mundo'. A continuación, ha tenido lugar la primera mesa redonda dedicada al Programa de Becas al alumnado universitario en proyectos de cooperación al desarrollo Diputación-UCA.

En la segunda mesa redonda, centrada en el Programa General de Voluntariado Internacional Universidad de Cádiz-Becas Santander, han participado Francisco Molina, responsable de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la Asociación Paz y Bien; Carla Riestra, presidenta de Cooperand amb Latinoamérica; y Beatriz García de la Torre, coordinadora de la Fundación Serra Schöntal, quien intervino de manera telemática.

La jornada ha acogido también la entrega de premios a los mejores trabajos de fin de Grado y fin de Máster y ha culminado con las bibliotecas humanas, donde varios estudiantes han compartido testimonios sobre sus experiencias de cooperación en Guatemala y Bolivia.

Según ha indicado la Diputación, esta segunda edición tiene como meta visibilizar el impacto del voluntariado internacional universitario, fomentar el compromiso social del alumnado y poner en común las líneas de cooperación desarrolladas entre la UCA, la Diputación y las ONG que trabajan en el terreno.

En la primera edición se seleccionó Guatemala como país de destino y se colaboró con diversas ONG vinculadas al territorio, logrando enviar a ocho estudiantes de distintas disciplinas, una experiencia que Ana Moreno ha calificado como "excelente e inolvidable". Este resultado alentó a ampliar en la presente edición los países participantes, incorporando Bolivia, Mozambique y Kenia.