Diputación de Cádiz destaca las 73 contrataciones con las obras del PFEA en Castellar

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, en una visita a Castellar de la Frontera para comprobar el estado de las actuaciones que se desarrollan en este municipio dentro del marco del PFEA - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha visitado Castellar de la Frontera para comprobar el estado de las actuaciones que se desarrollan en este municipio dentro del marco del PFEA (Programa de Fomento del Empleo Agrario), que ha permitido la contratación de 73 personas.

De estas obras, las relativas a la avenida de las Adelfas ya están terminadas, mientras que las de la segunda fase del Cerro del Moro se están ultimando, y se estima que acabarán "en las próximas semanas", como ha apuntado la Diputación en una nota.

Javier Bello ha estado acompañado en su visita por el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, así como por la teniente de alcalde y concejala de Obras y Servicios, Tamara Trujillo.

Las obras de Castellar han permitido generar un total de 1.319 jornales y beneficiar a 73 personas con estas contrataciones.

En el caso de la segunda fase de ampliación y mejora del Cerro del Moro, Javier Bello ha constatado que las actuaciones se articulan en tres grupos: mejoras en el carril, con el pavimentado de casi 2.400 metros cuadrados de calzada; el refuerzo de 100 metros de vallado de madera; y la construcción de seis nuevas barbacoas. La inversión total de estas acciones es de 173.727,45 euros.

En cuanto a las mejoras en la avenida de las Adelfas, las obras del PFEA han permitido suprimir las barreras arquitectónicas en el acerado de las calles del Sotillo y la citada avenida. La inversión global de estas obras ha sido de 17.086,91 euros.

El PFEA es una iniciativa conjunta entre varias administraciones públicas por la cual, mediante la contratación de trabajadores desempleados del régimen agrario en la provincia, se posibilita la realización de obras públicas. De esta manera, la generación de empleo sirve, a su vez, para mejorar las infraestructuras municipales.

En su financiación confluyen la Administración General del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal, que financia la retribución de la mano de obra, así como la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, que cubren el coste de los materiales.

Diputación asume, además, la gestión integral de la mayoría de las actuaciones asignadas a la provincia gaditana.