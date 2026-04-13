Diputación de Cádiz destaca la calidad y variedad de la propuesta musical del segundo Cádiz Music Stadium

Almudena Martínez en la presentación del Cádiz Music Stadium - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado la calidad y variedad de la propuesta musical del segundo Cádiz Music Stadium, donde Los Delinqüentes, Aitana, Leiva, La Flamenca y La Reina del Flow conforman el cartel de esta cita cultural del verano gaditano, que celebra su segunda edición.

La Diputación vuelve a ser una de las entidades patrocinadoras del ciclo y con tal motivo ha participado en la presentación la presidenta, además del alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo, y el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno.

Como nombres confirmados, el cartel presentado anuncia la presencia en el estadio JP Financial del espectáculo La Flamenca, el día 27 de junio; el grupo jerezano Los Delinqüentes, en su regreso a los escenarios y en el que será su único concierto en la provincia de Cádiz, el día 4 de julio; Aitana, el 12 de julio; La Reina del Flow el 17 de julio; y Leiva, el 18 de julio, en el que será su único recital en toda Andalucía este verano y que, avanza la organización, "será el concierto más grande de toda su carrera".

Almudena Martínez ha reiterado la apuesta de la Diputación por el Cádiz Music Stadium y otros festivales que se celebran a lo largo y ancho de la provincia con el afán de convertir la cultura en motor de futuro, y es que, como ha dicho, "Cádiz no sólo acoge conciertos únicos, los convierte en experiencias irrepetibles".

Además, ha destacado la calidad del cartel del festival, que ha definido como "diverso, abierto y para todos los públicos". Almudena Martínez ha asegurado en su intervención que "la música es más que un cartel, es una declaración de intenciones, cultura, economía, identidad, talento y también emoción compartida".

Así, se ha mostrado convencida de que el Cádiz Music Stadium 2026 va a ser un "éxito asegurado" para los que son de Cádiz y también para quienes visiten la provincia este verano. Todos ellos, ha dicho, "podrán disfrutar de las playas, la gastronomía, la cultura y también de la banda sonora que ponen estos artistas".

En la misma línea, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido tanto a las entidades públicas como privadas su apuesta por organizar este tipo de eventos que "suman dinamismo" a la ciudad de Cádiz.

Por su parte, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha explicado que una de las "obsesiones" del club que dirige es "promover actividades que creen empleo y riqueza económica y cultural", de ahí su apuesta por este festival.