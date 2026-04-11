El Ayuntamiento de Sevilla decreta el cierre preventivo de parques, cementerios e instalaciones al aire libre

Imagen de archivo de la Plaza de España con la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos, instalaciones deportivas al aire libre y cementerio municipal ante los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a causa de lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento en la campiña sevillana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Sevilla en una publicación en la red social X (antes Twitter), se trata de una medida preventiva y de anticipación "para minimizar su impacto en la ciudadanía". Y añaden, que una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna por parte de los técnicos, se volverá a la normalidad.

En contexto, la Aemet mantiene la provincia sevillana en avisos amarillos por estos fenómenos desde las 15,00 hasta el final del día, concretamente en la Sierra Norte y la Campiña, donde se esperan precipitaciones de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

En la capital hispalense, los bomberos han tenido que intervenir en la calle Santo Rey saneando una fachada por caída de fragmentos a la calzada. Según ha precisado el Consistorio local, estas labores han sido supervisadas por protección civil.