Ayuso anuncia la renovación de dos ayudas para fomentar el relevo generacional de la agricultura y la ganadería

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a los terrenos del Monte de Utilidad Pública de Viñuelas, a 18 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado la renovación de las dos convocatorias de ayudas regionales para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario, de cara a "fomentar el relevo generacional y asegurar la continuidad y la rentabilidad de esta profesión".

Así lo ha trasladado durante una entrevista en la 'Cadena Cope', donde ha explicado que una de ellas se dirige a jóvenes de entre 18 y 40 años, mientras que la otra cubre el tramo de entre 40 y 60.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la primera subvención está dotada de 2,5 millones de euros, con una prima básica de hasta 30.000 euros por persona, que puede ser ampliable mediante complementos de 10.000 euros, por incluir ganadería de herbívoros o granívoros; realizar agricultura ecológica; generar, al menos, un puesto de trabajo a tiempo completo; o ubicarse dentro de la Red Natura 2000 de protección ambiental.

Esta iniciativa busca que los jóvenes se establezcan por primera vez en una explotación, exclusiva o compartida, o bien se conviertan en socios de cualquier entidad asociativa territorial. El plazo de solicitudes estará disponible hasta el próximo 7 de mayo y se requiere que acrediten el logro de su plan empresarial en un máximo de 18 meses.

La segunda línea de ayudas, dirigida a las edades superiores, está dotada de 500.000 euros, duplicando así la cantidad inicial presupuestada en 2025, que ascendió a 250.000 euros. Sin embargo, finalmente se elevó a 304.000 euros ante el gran número de peticiones recibidas. Las inscripciones para esta convocatoria se podrán realizar hasta el 4 de mayo.

Podrán presentarse a ambas prestaciones todas aquellas personas que estén en proceso de alta para el desarrollo de una actividad agraria en la región, con cualificación profesional o, al menos, una parte de la formación necesaria, y será necesaria la firma de un compromiso de incorporación.

Los emprendedores que cumplan con los requisitos exigidos podrán recibir primas de hasta 40.000 euros por persona, que se dividirán en una cuantía básica de 20.000 y otros 20.000 que se añadirán si se incorporan a una explotación ganadera, excepto las apícolas, helicícolas (caracoles) o de insectos.

Ambas líneas de ayudas están cofinanciadas en un 50,5% por el Ejecutivo autonómico, un 23% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el 17,5% restante por la Administración General del Estado.