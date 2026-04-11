Vox reclama a Ayuso eliminar el límite de edad para acceder a las ayudas a la maternidad

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante una rueda de prensa tras el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que elimine el límite de edad de 30 años para acceder a las ayudas a la maternidad regionales.

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el partido encabezado por Isabel Pérez Moñino en la que ponen en el foco el Plan de Natalidad que incluye 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el hijo cumple dos años para madres de menos de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid al menos durante 10 años.

Vox reclama que se garantice, por contra, su concesión a todas las mujeres embarazadas que cumplan los requisitos generales, sin "discriminación por razón de edad".

Además de ello, también piden "establecer un criterio de prioridad nacional" en la concesión de dichas prestaciones, de modo que las mujeres con nacionalidad española tengan acceso preferente a las mismas.

Sostiene la formación que las mujeres embarazadas "continúan siendo un colectivo insuficientemente atendido, circunstancia que influye negativamente en la decisión de muchas mujeres respecto a la maternidad".

En cuanto al Plan de Natalidad regional y el límite de edad, han subrayado que la mayoría de los nacimientos se producen en mujeres mayores de 30 años en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística.