Diputación de Cádiz destina 200.000 euros para celebrar el centenario del escritor Caballero Bonald

Archivo - El escritor andaluz Caballero Bonald, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha formalizado recientemente un convenio de colaboración con la Fundación Caballero Bonald para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor jerezano este año 2026, por el que aportará 200.000 euros a la Fundación que vela por el legado de Caballero Bonald para desarrollar diversas actividades culturales.

Según ha indicado en una nota, este acuerdo está firmado por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, y por la titular de la Fundación e hija del autor, Julia Caballero. Por su parte, Martínez del Junco ha explicado que "reivindicar la obra" en el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald "es lo mejor que podemos hacer desde la provincia de Cádiz, su provincia, para homenajearlo".

En concreto, las actuaciones proyectadas en este marco de cooperación se agrupan en cinco apartados. Así, uno de ellos es la celebración de la reunión anual de directores y directoras de la red del Instituto Cervantes en Jerez de la Frontera a finales de este mes de julio, una cumbre que suele congregar en torno a un centenar de directivos de la entidad.

Asimismo, este encuentro contará con sesiones centradas en la figura y producción literaria de José Manuel Caballero Bonald. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la nación.

El catálogo de acciones de la Fundación Caballero Bonald al amparo del convenio con Diputación también contempla la realización de varias actividades en el marco del Día de Libro y las Ferias del Libro en distintos emplazamientos de la provincia, como su Jerez natal y la ciudad de Cádiz. Igualmente, se han planificado varias charlas y coloquios acerca del autor, completados con propuestas artísticas, como una exposición en la calle, conciertos y recitales.

A esto se añade, dentro de los fondos otorgados por la Diputación, una aportación económica para el documental 'Fragmentos del navegante' acerca del escritor, así como otra destinada a la nueva edición de 'Las adivinaciones', primer libro de Caballero Bonald, y ediciones de textos inéditos.

El objetivo que persigue la Fundación Caballero Bonald con este programa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez entre otras instituciones, es darle un especial protagonismo al escritor a raíz de su centenario y rendirle tributo a su obra, según ha indicado la Diputación.

José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 11 de noviembre de 1926 - Madrid, 9 de mayo de 2021) está considerado una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea y uno de los intelectuales que más contribuyeron al reconocimiento cultural del flamenco. Entre otros ha sido distinguido con el Premio Cervantes, el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Nacional de Poesía o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz por la Diputación en el año 1998.