Imagen del humo del incendio declarado en Íscar (Valladolid) desde la cercana localidad de Pedrajas de San Esteban. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 un incendio forestal, por amenaza seria a poblaciones y por poder comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales", que se ha originado a primera hora de la tarde de este martes, 14 de julio, en la localidad vallisoletana de Íscar.

El incendio ha comenzado a las 16.30 horas de este martes, en un lugar que la plataforma Inforcyl ubica junto a la calle Francisco Pizarro de Íscar, en las proximidades del Castillo. Las causas de las llamas por el momento se encuentran en investigación.

A las 17.20 horas trabaja en el lugar un dispositivo formado por hasta 22 medios aéreos y terrestres que trabajan en la zona para intentar sofocar las llamas.

El Índice de Gravedad 2 se ha activado por la "amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la población o de protección de bienes" y por que pueda comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".