Sube a gravedad 2 el incendio de Íscar (Valladolid) por "amenaza seria a poblaciones" y "grave riesgo"

Imagen del humo del incendio declarado en Íscar (Valladolid) desde la cercana localidad de Pedrajas de San Esteban.
Imagen del humo del incendio declarado en Íscar (Valladolid) desde la cercana localidad de Pedrajas de San Esteban. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 14 julio 2026 17:25
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   VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 un incendio forestal, por amenaza seria a poblaciones y por poder comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales", que se ha originado a primera hora de la tarde de este martes, 14 de julio, en la localidad vallisoletana de Íscar.

   El incendio ha comenzado a las 16.30 horas de este martes, en un lugar que la plataforma Inforcyl ubica junto a la calle Francisco Pizarro de Íscar, en las proximidades del Castillo. Las causas de las llamas por el momento se encuentran en investigación.

   A las 17.20 horas trabaja en el lugar un dispositivo formado por hasta 22 medios aéreos y terrestres que trabajan en la zona para intentar sofocar las llamas.

   El Índice de Gravedad 2 se ha activado por la "amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la población o de protección de bienes" y por que pueda comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".

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