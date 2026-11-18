Deportistas de la provincia de Cádiz galardonados por sus logros en 2025. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha celebrado su tradicional gala de reconocimiento a los deportistas destacados de la provincia, en este caso durante la anualidad 2025, cuyos nombres se dieron a conocer en la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes. En total han sido 58 los deportistas galardonados en esta cita que se ha celebrado en el Teatro Municipal Miguel Mihura de Medina Sidonia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en el transcurso del acto, presidido por el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación, Javier Vidal, se han reconocido los logros de aquellas entidades deportivas y deportistas individuales de la provincia nacidos hasta el 31 de diciembre de 2011, que lograron un puesto de honor (primera, segunda o tercera clasificación) en Campeonatos de España, de Europa o del Mundo, incluyendo los campeonatos universitarios.

Según los criterios de aplicación de la convocatoria de subvenciones, han sido tenidos en cuenta aquellos deportes y modalidades que conforman el calendario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 y los de Invierno de Cortina d'Ampezzo 2026.

Con la entrega de estos premios, la Diputación de Cádiz ofrece un reconocimiento público al esfuerzo diario de quienes se entregan a la práctica deportiva, colaborando con una ayuda económica que contribuya a paliar los gastos derivados de su preparación y competición. En total, esta convocatoria del Servicio de Deportes está dotada con un presupuesto de 100.000 euros, que se reparten en función de los méritos obtenidos por los galardonados.

Con estos premios se pretende, además, promocionar y apoyar la práctica encaminada al rendimiento deportivo, así como animar a las personas reconocidas a continuar con su esfuerzo encaminado al logro de nuevos éxitos, ha indicado la Diputación.

Entre los 58 deportistas premiados se contabilizan logros como un subcampeonato mundial, un subcampeonato europeo, un tercer puesto europeo, 28 primeros puestos en Campeonatos de España, 19 subcampeonatos de España y ocho terceros puestos en Campeonatos de España.

Desde el Servicio de Deportes se ha destacado que, más allá de la excelencia deportiva, esta gala se ha convertido en un acto de compañerismo e inclusión. Además, en esta edición el Servicio de Deportes ha realizado un homenaje especial a Manuel Rodríguez, director del Área de Desarrollo a la Ciudadanía y responsable durante años del propio Servicio de Deportes de la institución provincial, como reconocimiento a su trayectoria y su apoyo constante a las entidades deportivas, federaciones, colectivos y deportistas individuales de la provincia de Cádiz.