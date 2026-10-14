La Diputación de Cádiz y FAC enseñan a 600 escolares de Grazalema, Ubrique, La Línea y Rota a circular en bicicleta

Escolares de Grazalema en una actividad del programa 'Bici Educa' de la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El programa 'Bici Educa' de la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC) ha celebrado este miércoles su última jornada dentro de la programación especial organizada con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, un programa con el que 600 escolares de La Línea de la Concepción, Grazalema, Ubrique y Rota han aprendido a circular en bicicleta.

La actividad se ha desarrollado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Maestro Eduardo Lobillo de Rota, cuyo alumnado ha participado en diferentes propuestas prácticas para aprender a utilizar la bicicleta de forma segura y responsable, combinando ejercicios de habilidad ciclista con contenidos de educación vial, como ha indicado la Diputación en una nota.

A través de circuitos, juegos y pruebas de destreza, los escolares han podido mejorar el manejo y control de la bicicleta, al tiempo que han trabajado aspectos relacionados con las normas básicas de circulación y la convivencia segura en los espacios públicos.

Con esta jornada finaliza esta programación de refuerzo de 'Bici Educa', que ha llevado la iniciativa a diversos centros educativos de La Línea de la Concepción, Grazalema, Ubrique y Rota, acercando el ciclismo y la educación vial a los más jóvenes. En suma, se estima que unos 600 escolares han participado en esta programación especial.

Con estas jornadas, ambas entidades promueven hábitos saludables desde edades tempranas y fomentan el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible, reforzando la importancia de la seguridad vial y el respeto entre los distintos usuarios de la vía pública.

La actividad se enmarca en el conjunto de acciones impulsadas por la Diputación de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía, en este caso en colaboración con la Federación Andaluza de Ciclismo, durante la Semana Europea de la Movilidad. Un taller de mecánica de bicicletas en Trebujena y la VI Marcha en Bicicleta, celebrada en esta edición en Rota, completan la agenda desarrollada en ese marco.