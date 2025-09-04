Diputación de Cádiz favorece la conciliación familiar en época vacacional con el programa Cuidaytos

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que viene gestionando durante este verano el programa Cuidaytos en las localidades de menos de 20.000 habitantes, lo que permite poner en marcha o reforzar servicios de atención y cuidados de menores de hasta 16 años durante los periodos vacacionales escolares y espacios temporales no lectivos, con un importe de 414.451 euros.

En este sentido, ha explicado en una nota que 340.233 euros son para municipios de población inferior a 20.000 habitantes y 74.217 euros para las entidades locales autónomas (ELA). Igualmente, ha señalado que en 2025, segunda edición de esta iniciativa, la Diputación ha recibido una subvención excepcional de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables, para hacer realidad las diferentes acciones. El Plan Corresponsables es una iniciativa del Ministerio de Igualdad.

Así, hasta el 30 de septiembre, la Diputación emprende esta iniciativa a través del Servicio de Igualdad y Diversidad, del que es responsable Susana Sánchez Toro, y está adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

El presupuesto asignado a Cuidaytos se aporta por adelantado a los ayuntamientos desde la Diputación y se distribuye conforme a diferentes tramos de población con cuantías que varían en función del número de habitantes y que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros, que pueden ser destinadas a gastos de personal o de material.

Diputación ha explicado que el programa se celebra prioritariamente en dependencias públicas u otros espacios convenientemente autorizados al efecto para favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta dieciséis años de edad, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional de cuidado no formal.

La iniciativa se ha diseñado para la atención de menores de hasta 16 años que pertenecen a familias monoparentales, o que son hijas o hijos de mujeres víctimas de violencia de género o desempleadas de larga duración, o bien residen con familiares en situación de dependencia cuyo cuidado recae, mayoritariamente, en las madres durante la etapa de vacaciones.

En este sentido, ha añadido que Cuidaytos reporta, por una parte, un respiro a las mujeres cuidadoras además de incentivar la contratación de personal técnico en disciplinas como las actividades socioculturales, ocio y tiempo libre, animación socio-deportiva, educación infantil, auxiliares de guardería o jardín de infancia, entre otras.