Diputación de Cádiz felicita a Rebeca Bello por ser campeona de España de Doma Clásica en categoría Poni A con 11 años

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido en el Palacio Provincial a la chiclanera Rebeca Bello Fernández, campeona de España de Doma Clásica en la categoría de Poni A, que apenas tiene 11 años de edad y es protagonista de "una carrera corta, por edad, pero muy brillante".

En una nota, la Diputación ha detallado que la joven amazonas ha estado acompañada en esta recepción por sus padres, José Alberto y Patricia, y su entrenadora, Nuria Jiménez Mesa.

Almudena Martínez, que ha recibido a la joven deportista junto a la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha intercambiado con ellos impresiones de la trayectoria de Rebeca, que comenzó a montar a los ocho años y desde el principio demostró "grandes aptitudes para este deporte".

Rebeca Bello pertenece al club Cortijo de la Yeguada en Chiclana. Tras destacar en categoría provincial, el año pasado fue campeona de la Copa Andalucía y este año ha dado un paso más al proclamarse campeona de España de Doma Clásica en categoría Poni A, en un campeonato celebrado en las instalaciones ecuestres de la Junta de Castilla y León, en Segovia.

La presidenta la ha felicitado por "sus logros y su esfuerzo", y le ha deseado "muchos éxitos". Además, la ha animado a "perseverar y disfrutar de su pasión por los caballos y la hípica", un deporte que en palabras de Martínez, "tiene una significancia especial en la provincia".

Así, ha puesto de ejemplo las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande y el Circuito Hípico del Sol en Montenmedio (Vejer), tres pruebas que cuentan con el respaldo de la Diputación, y a las que se suman "la profunda tradición ecuestre de Jerez", donde la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre también recibe cobertura de la institución provincial.