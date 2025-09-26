La Diputación de Cádiz financia con 1,5 millones de euros la mejora de instalaciones deportivas de 47 poblaciones

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha hecho público el decreto con el listado de los 47 proyectos que serán subvencionados en el marco del Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos (Pamied), una asistencia económica que supondrá para la administración provincial una aportación de 1,5 millones de euros consignados en el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.

En total son 47 iniciativas planteadas por los 37 municipios gaditanos de menos de 50.000 habitantes y las diez entidades locales autónomas (ELA) de la provincia, como ha indicado la Diputación en una nota.

El importe consignado está destinado a la adecuación y mejora de espacios e instalaciones deportivas, adquisición de equipamiento o material, y adaptaciones relativas a la accesibilidad, eficiencia energética, inclusión, digitalización y seguridad.

El listado de proyectos que recibirán subvención incluye, entre otros, la renovación de redes de protección del campo de fútbol Fernando Romero en Benalup-Casas Viejas, la instalación de una placa solar térmica y sustitución de proyectores LED en el pabellón Príncipe Felipe de Chipiona, la reparación de cubiertas e iluminación del pabellón deportivo de Arcos de la Frontera, o la adquisición e instalación de gradas de acero galvanizado en pistas deportivas exteriores del Río San Pedro en Puerto Real.

También se destinará a mejoras en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo de Ubrique y la adquisición de equipamiento para el gimnasio municipal de Villaluenga, por citar algunas de las iniciativas que serán financiadas con el respaldo de la Diputación.

Tal y como estipulaban las bases reguladoras del Pamied, los importes concedidos oscilan entre los 28.000 euros --el máximo subvencionable en el caso de municipios con población inferior a 10.000 habitantes y ELA-- y los 47.000 euros, cuantía máxima asignada a los municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes.

Los municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes han podido solicitar hasta un máximo de 36.500 euros.

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha este año el Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos con el objetivo de facilitar la práctica deportiva tanto de base como profesional, así como aumentar las posibilidades de albergar grandes eventos deportivos.

Así lo aseguraron la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, durante la presentación de la iniciativa en semanas pasadas.