Diputación de Cádiz financia con cerca de medio millón de euros un proyecto para digitalizar el sector primario

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, presenta un proyecto de digitalización para el sector primario de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que va a financiar con cerca de medio millón de euros un proyecto para digitalizar el sector primario de la provincia de Cádiz, una iniciativa que permitirá mejorar la competitividad de las cooperativas agroalimentarias mediante inteligencia artificial y sistemas de gestión eficiente de datos.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha anunciado la iniciativa 'Digitalización del sector primario', en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del director general de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, y el representante de la entidad en la provincia, José Antonio Vega, ha detallado la institución provincial en una nota.

Se trata de una actuación promovida por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que la Diputación financia con una aportación de 475.530 euros en virtud de un convenio de cooperación firmado entre ambas entidades.

En palabras de Vidal, la inversión que realiza la Diputación es una muestra del apoyo de la administración provincial a este sector, cuya digitalización es "la clave" para "mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de las 30 empresas cooperativas federadas en la provincia".

El acuerdo, ha continuado, "demuestra una vez más que el sector primario es una prioridad para el Gobierno de la Diputación".

En concreto, el proyecto busca facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías para agilizar y mejorar los procesos y servicios que ofrecen estas cooperativas. Para ello, se desarrollarán una serie de actuaciones que beneficiarán la producción en los diversos sectores agroalimentarios en los que operan, tales como vitivinícola, aceite de oliva, agricultura, ganadería y suministros.

De entre todas estas acciones, Diputación ha destacado el desarrollo de una aplicación específica que permitirá a los socios y socias cooperativistas contar con una serie de servicios propios, dependiendo del sector agroalimentario en el que trabajen, así como su implantación en 25 de las cooperativas federadas en la provincia.

Por otro lado, se desarrollará e implantará un sistema de inteligencia artificial en la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas. Esta medida mejorará la eficiencia en la logística y distribución de los productos y facilitará la comunicación con los socios cooperativistas.

El proyecto incluye también el establecimiento de sensores de medición en 80 silos de alimentación del ganado para planificar y optimizar esta gestión.

Además, se colocarán seis estaciones meteorológicas en las explotaciones agrarias de cultivos subtropicales en el Campo de Gibraltar, que facilitarán información en tiempo real y permitirán a los agricultores tomar medidas inmediatas ante el riesgo de temperaturas extremas, uno de los principales problemas que tienen estos cultivos.

En la zona de producción vitivinícola del Marco de Jerez, se implantará un sistema de digitalización de los puntos de recepción de los lagares, al objeto de clasificar los mostos por calidad y ofrecer así información al respecto a las personas asociadas.

En el ámbito de las empresas destinadas a la horticultura, el proyecto incluye el establecimiento de un innovador dispositivo para controlar el frío ambiental. Esta tecnología recopila datos ambientales y proporciona información útil para la gestión de la capacidad del aire en entornos cerrados.

La iniciativa se completa con la puesta en marcha de un cuaderno de campo digital, que sustituirá al tradicional soporte en papel. Este cuaderno digital permitirá a los agricultores mejorar el rendimiento de la información que generan y transmitirla de forma electrónica a las administraciones competentes.

Jaime Martínez-Conradi ha valorado que para su sector es "fundamental" nutrirse de herramientas que "nos permitan ganar competitividad y, de hecho, el convenio recoge y atiende nuestras necesidades".

El titular de la federación ha indicado que las 30 cooperativas de la provincia de Cádiz "dinamizan el territorio de una manera eficiente y coordinada", pese a "unas circunstancias adversas manifestadas en crisis como la invasión de Ucrania, la aplicación de aranceles o una PAC lesiva".

"Este convenio nos ayuda a ser más competitivos y eficientes. Sólo nos puede salvar la rentabilidad, porque cuando una explotación es rentable no tiene problemas de relevo generacional", ha afirmado.

Según los datos facilitados por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, las 30 cooperativas asociadas en la provincia de Cádiz representan a unas 20.000 familias de agricultores y ganaderos en diferentes sectores agroalimentarios. El 23,5% de las personas asociadas en las zonas rurales gaditanas son mujeres y jóvenes.

En 2024, el conjunto de cooperativas federadas en la provincia aportaron un volumen de facturación de 330.665.000 euros.