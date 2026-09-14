Diputación de Cádiz financia un vehículo adaptado para dar servicio a la Asociación de Alzheimer de Vejer

Almudena Martínez en la entrega de la nueva furgoneta a AFA Vejer. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha hecho entrega a la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) Vejer, María del Carmen Mejías, de la nueva furgoneta adaptada, en presencia de varias trabajadoras del centro de día que gestiona la entidad, denominado Nuestra Señora de la Oliva.

En una nota, la Diputación ha recordado que este centro cuenta con 40 plazas y ya cuenta así con un nuevo vehículo para dar servicio a enfermos y familiares de esta asociación, cuyo alcance no se limita solo al núcleo urbano de Vejer, sino que también atiende a personas de la zona rural y de otras localidades de La Janda.

Según ha explicado, el vehículo cuenta con espacio para nueve personas y dos más en sillas de ruedas, habilitado con rampa adaptada para facilitar la subida y bajada de las personas con movilidad reducida, que se ha adquirido gracias a una subvención de la entidad provincial de 55.000 euros.

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha destacado "la labor maravillosa" que desarrolla AFA Vejer, el buen hacer de sus trabajadoras, y el alcance de la inversión, ya que no sólo repercute en usuarios de Vejer sino que también puede atender a personas que lo necesiten en otros puntos de La Janda como Benalup-Casas Viejas, Medina o Barbate.

"Desde que supimos de la necesidad de esta furgoneta les hicimos saber que iban a contar con nuestra colaboración desde el Área de Servicios Sociales", que dirige la diputada Paula Conesa. Almudena Martínez ha declarado que desde la Diputación están "encantados de servir y de ser útiles para lo que es su prioridad: las personas" y ha recalcado el doble beneficio que supone esta adquisición, ya que "esta furgoneta va a servir para dar un respuesta a las familias y los cuidadores".

Por su parte, María del Carmen Mejías ha indicado que se trata de una necesidad que la Asociación venía detectando desde hace tiempo, debido a problemas de averías de los vehículos de los que dispone y ha celebrado la tranquilidad de poder contar con uno nuevo. Mejías ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha afirmado que contar con este nuevo vehículo "es un logro al 100 por 100".

Ahora AFA Vejer ya cuenta con un número de transportes suficiente para poder asumir el traslado de personas que genera su actividad, y puede ofrecer nuevas posibilidades con todas las comodidades y todas las garantías, ha señalado la Diputación.

Desde la entidad vejeriega se ha explicado a Almudena Martínez que, si bien, fundamentalmente, esta nueva furgoneta dará servicio a las personas mayores con demencia atendidas por AFA Vejer que necesitan transporte entre sus domicilios y el centro, también podrán beneficiarse los familiares que, mientras los pacientes son atendidos, podrán participar en actividades de esparcimiento. "Cuidar a los cuidadores", es como ha definido la presidenta de AFA Vejer, María del Carmen Mejías, a esta iniciativa.

Diputación ha recordado que este acuerdo no es el único que mantienen en vigor ambas entidades en 2026, ya que la Diputación también asume el coste de dos plazas en el centro de día que gestiona AFA Vejer, lo que representa una inversión de 17.452 euros, por lo que entre ambos convenios se alcanza la cifra de 72.452 euros.

Estas dos plazas no se incluyen entre las concertadas con la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y de la Dependencia. Es decir, la Diputación financia dos plazas adicionales. La atención incluye cuidados sociosanitarios, actividades psicosociales, estimulación cognitiva y transporte. El convenio establece un precio de 23,90 euros por usuario, plaza y día.