Diputación de Cádiz fortalece su colección de Memoria Democrática con ocho nuevas investigaciones

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, presenta los nuevos trabajos de Memoria Democrática amparados por la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha publicado los ocho proyectos de investigación desarrollados al amparo de la convocatoria pública de subvenciones del año 2025, con lo que la institución provincial fortalece su colección en materia de memoria.

El vicepresidente segundo de la institución provincial, Javier Vidal, ha presentado los nuevos trabajos acompañado por la mayoría de sus artífices, junto a autores y autoras que han indagado en diferentes archivos, consultado con fuentes diversas y que han resuelto temáticas "de gran valor pedagógico" centradas en la provincia de Cádiz.

En una nota, la Diputación ha señalado que la última convocatoria de proyectos de Memoria Democrática ha amparado una primera aproximación sobre la presencia de voluntarios gaditanos en la División Azul y sus motivaciones, la magnitud del exilio desde diferentes municipios de la provincia y un estudio sobre el maquis de Alcalá de los Gazules.

También se ha apoyado investigaciones sobre testimonios de represaliados de Olvera, con especial dedicación a la figura de Eduardo Escot Bocanegra; un informe sobre las mujeres y hombres del Campo de Gibraltar que penaron en cárceles franquistas; un estudio biográfico sobre José Miranda de Sardi; y las depuraciones de dos colectivos profesionales, el de maestros nacionales y el de periodistas, este último, por primera vez, en formato documental.

Desde 2018, y con la única interrupción de 2020 debido a la pandemia, se han financiado más de 30 trabajos que conforman la colección de memoria democrática de la provincia. Indagaciones que también se distribuirán como volúmenes impresos, según las previsiones del Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Además, la Diputación, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, estrena en este mes de marzo los talleres educativos que se impartirán en institutos de la provincia de Cádiz.

Junto a estas unidades didácticas también se llevarán a cabo visitas a las Casas de la Memoria de Jimena y de Alcalá del Valle, de tal forma que entre los talleres y las citadas visitas se emprenderán más de 40 actividades con participación de alumnados de Secundaria y Bachillerato.

Los discursos de odio y el paralelismo entre las arengas bélicas y determinadas voces de redes sociales, la represión ejercida contra la mujer y la homosexualidad, o la explicación sobre las fosas comunes recuperadas y los lugares de memoria de la provincia de Cádiz, son los temas abordados en esta primera edición del programa que Diputación ha ofrecido a los centros educativos mediante convocatoria pública.

Los investigaciones de la convocatoria de 2025 están disponibles en el portal web de la Diputación de Cádiz.