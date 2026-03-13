Diputación de Cádiz identifica en Villaluenga 69 kilómetros de caminos públicos municipales

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, con el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha entregado al alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, el Inventario de Caminos Públicos Municipales, que identifica y describe un total de 47 caminos de titularidad municipal con una longitud total de 69 kilómetros.

Según ha explicado en una nota la Diputación, a partir de la información contenida en este Inventario, el Ayuntamiento podrá inscribir estos bienes en el Registro de la Propiedad conforme a lo establecido en la normativa en materia de patrimonio de las entidades locales.

La Diputación se ha encargado de elaborar este catálogo en respuesta a una solicitud de asistencia realizada por el propio Ayuntamiento, sobre la base de las obligaciones que tienen los municipios de inventariar todos sus bienes y derechos.

La elaboración del documento ha comenzado con una investigación previa en la que se ha documentado la existencia de los caminos, sus trazados y anchuras, el uso público, el carácter inmemorial del uso público y la consideración social de los mismos, ha explicado la Diputación, que ha añadido que así se ha logrado identificar la existencia de 47 caminos públicos en el término municipal de Villaluenga, con una longitud total de 69 kilómetros.

El Inventario recoge además una memoria descriptiva, cartografía específica de cada camino identificado, características técnicas, certificados de georreferenciación, informes de validación gráfica alternativa y archivos GML, que es un tipo de archivo que contiene información geográfica. También incluye toda la información técnica necesaria para que el Ayuntamiento pueda proceder a la inmatriculación como bien de su propiedad de estos caminos públicos.

Diputación ha señalado que gracias a este documento, el Ayuntamiento puede acreditar el uso público de estos bienes y la titularidad municipal de estos caminos, conforme a la legislación y jurisprudencia vigentes, con el objetivo de consolidar el dominio de los citados viales y resolver dudas respecto a la delimitación geográfica de los mismos.

La Diputación ha realizado esta asistencia mediante un contrato de servicio para la redacción del documento que ha supuesto una inversión de 17.500 euros.

Finalmente, ha indicado que el inventario de Caminos Públicos Municipales constituye un medio para su protección y defensa, a la vez que identifica los viales de titularidad municipal sobre los cuales se pueden desarrollar iniciativas, como la señalización de senderos u otros itinerarios de desplazamiento no motorizados, promocionando el patrimonio natural y cultural asociado.

Con este de Villaluenga son ya seis los Inventarios de Caminos Públicos elaborados por la Diputación de Cádiz en los últimos años. Esta labor ha permitido identificar 211 caminos de titularidad municipal en Rota, Algar, Los Barrios, Benaocaz, Ubrique y ahora en Villaluenga. La suma de todos viales es de 437 kilómetros.