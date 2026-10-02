Diputación de Cádiz e Igualmente piden el fin de la explotación sexual en el 95 aniversario del sufragio femenino

La responsable del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, en la jornada 'Del voto a la abolición del sistema prostitucional', celebrada en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, en colaboración con la Asociación de Mujeres Igualmente, ha puesto en marcha la jornada 'Del voto a la abolición del sistema prostitucional', coincidiendo con la conmemoración del 95 aniversario de la aprobación en España del sufragio femenino.

La Diputación ha indicado que financia esta jornada, que organiza Igualmente con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, municipio en el que se ha celebrado contando con la presencia de la responsable del Servicio de Igualdad de la institución provincial, Susana Sánchez Toro.

En su intervención, Sánchez Toro ha señalado que este proyecto persigue "no sólo conocer la realidad histórica del feminismo, su recorrido y los avances hacia la igualdad que, gracias al movimiento social de mujeres, se han producido en los últimos tres siglos, sino también proponer nuevos pasos en este camino ante los retos más acuciantes en materia de igualdad que tiene la sociedad contemporánea".

El programa arrancó el 30 de septiembre en el Centro de Iniciativas Juveniles BOX con la conferencia 'Clara Campoamor, del voto a la abolición', impartida por Amelia Valcárcel, y continuó con la inauguración de la exposición 'Clara Campoamor. Igualmente ciudadana', instalada en el atrio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Al día siguiente, 1 de octubre, la Casa de la Cultura acogió una nueva sesión de las jornadas. La programación se inició con la conferencia 'Datos y relatos para la abolición', a cargo de Esther Torrado, y continuó con la intervención de Amelia Tiganus, que ofreció el 'Testimonio de una superviviente y activista feminista', en el que ha defendido postulados como que "ninguna sociedad puede llamarse democrática mientras la libertad y la dignidad de las mujeres sigan siendo negociables".

El programa concluyó con un acto de reconocimiento a la propia Amelia Tiganus, Betania y a la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP).

'Del voto a la abolición del sistema prostitucional' conecta esa conquista de derechos, el sufragio universal y el reconocimiento a la figura de Clara Campoamor con los retos actuales, entre los que la abolición del sistema prostitucional, que se basa en la explotación sexual de las mujeres, es uno de los más urgentes de resolver.

En esta jornada se ha puesto sobre la mesa lo que este sistema lleva aparejado, como es el que "la prostitución contribuye a perpetuar la desigualdad de género" y a "normalizar la explotación y cosificación de las mujeres y presentarla como una de las manifestaciones más extremas de la violencia estructural y patriarcal que se ejerce contra niñas y mujeres".

La Diputación de Cádiz ya aprobó por unanimidad, en el Pleno de septiembre de 2024, adherirse a la red de Municipios Libres de Prostitución y Trata, que incluye adoptar políticas activas que contribuyan a erradicar la trata y la explotación sexual.

El Servicio de Igualdad de la Diputación también ha colaborado en otras actuaciones de la Asociación Igualmente, como la exposición 'Feminismo. Más de 300 años de historia'.