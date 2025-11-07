Diputación de Cádiz impulsa la estrategia Eracis+ en Medina Sidonia

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, ha presidido en Medina Sidonia la reunión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), que coordina y dinamiza acciones de cohesión social del programa Eracis+ (Eracis Plus) en la localidad, del mismo modo en el que recientemente ha hecho lo mismo en Puerto Serrano, la otra localidad donde la Diputación coordina este programa.

Según informa la Diputación en una nota, en el encuentro, acompañada por el alcalde José Manuel Ruiz, se han repasado los avances del programa y se ha dialogado con los diferentes agentes implicados en la iniciativa. La Comisión Local busca la participación de la ciudadanía para fortalecer el tejido social y está liderada por personal técnico de la Diputación junto con diferentes ámbitos municipales. La Eracis+ persigue este fin también en las diferentes mesas sectoriales que ya se reúnen periódicamente en este programa.

La Eracis+ de Medina se implanta en las barriadas de Blas Infante, La Paz y La Constitución, para apoyar la inserción sociolaboral y la mejora de la cohesión social del municipio, según ha explicado la Diputación.

Asimismo, ha señalado que la Institución Provincial da muestras así de su "firme compromiso" para dinamizar esas zonas vulnerables con apoyo técnico y recursos adaptados. También se ha puesto de relieve la satisfacción por la cooperación entre las administraciones implicadas.

El equipo de Eracis+ ha valorado la alta participación registrada tanto en los talleres como en las mesas de trabajo, la proactividad de las entidades implicadas y la ciudadanía, lo que permite mantener expectativas de éxito para los meses restantes.